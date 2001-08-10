На Сахалине военнослужащие тренировались стрелять из

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Восточного военного округа, дислоцированных в Амурской области, Хабаровском, Приморском краях и острове Сахалине, после успешного обучения на электронных тренажёрах, выполнили боевые пуски ракет по воздушным целям из переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла", рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне ВВО на Сахалине военнослужащие в течение нескольких недель проходили курс обучения на современных электронных тренажёрах, а также изучали порядок ведения разведки за средствами воздушного нападения (СВH) условного противника и ракетно-стрелковую подготовку, которая включала в себя определение дальности, высоты полёта, курса и параметров цели, а также выбор вида пуска.

Первые боевые пуски расчёты выполнили на полигоне "Успеновский" из ПЗРК "Игла". В качестве мишеней были использованы осветительные мины, выпущенные артиллеристами армейского корпуса ВВО из 120-мм миномёта "Сани".

Огонь по целям стрелки-зенитчики вели на дальностях до нескольких километров. Всего в ходе практической стрельбы было уничтожено более десятка воздушных целей, имитирующих средства воздушного нападения условного противника на различных высотах и дальностях.