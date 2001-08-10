Власти Южно-Сахалинска напомнили автолюбителям, где сегодня ведутся дорожные работы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В работах по содержанию улично-дорожной сети города в ночь на 19 июля были задействованы 62 единицы техники и 18 рабочих, днем будут работать 122 единицы техники и 136 человек, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Дорожные работы сегодня будут вестись в пер. Энергетиков (асфальтирование остановочного пункта), на кольце на пересечении улиц Ленина и Пуркаева (ямочный ремонт), на Украинской, а также на ул. Сентябрьской от ул. Карпатской до ул. Киевской (подготовка основания под асфальтирование).

Возобновлен проезд на участке ул. Крайней от пр. Мира до перекрестка с ул. Физкультурной, где велись ремонтные работы. На кольцевом перекрестке улиц Ленина и Украинской организовано двухполосное движение. Добавлена вторая полоса для движения транспортных средств с севера на юг по улице Ленина в прямом направлении. По ул. Комсомольской в районе парка между двумя кольцевыми перекрестками, где в рамках реконструкции набережной продолжается ремонт основания моста, действует временное ограничение в виде сужения проезда.

Напоминаем водителям о перекрытых участках улиц областного центра.

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ участков теплотрассы с 19 по 21 июля будут введены ограничения для движения транспорта на следующих участках:

на ул. Физкультурной в районе пересечения с ул. Пограничной, в районе дома №15 (сквозного проезда не будет; объезд - по улицам Пограничной и Емельянова).

между домами №31 и 36 по ул. Тихоокеанской (сквозного проезда не будет, объезд - по ул. А. Буюклы).

Для обустройства ливневой канализации на ул. Ленина участками ограничено движение для транспорта. Работы проводятся по центру дороги: по двум полосам в обе стороны. Для этого в течение двух месяцев дорожники будут перекрывать 50-метровые участки. Работы стартовали от перекрестка ул. Ленина и пр. Победы в сторону Поповича. Работы, включающие устройство смотровых колодцев и прокладку труб, проводятся в рамках ремонта ул. Ленина на участке от ул. Карла Маркса до пр. Победы. Объезд по оставшимся полосам.

До 31 июля продлено ограничение движения на внутриквартальном проезде в районе здания по пр. Мира, 64А от ул. Бумажной до дома по пр. Мира, 66 (ТЦ "Коралл"). Здесь продолжаются работы по благоустройству.

Ремонтные работы продолжаются на пр. Победы в районе дома №19. Рабочие перешли на северную часть дороги. Проезд возможен по южной стороне в соответствии с временными дорожными знаками. Работы ориентировочно будут проводиться до конца июля.

Капитальный ремонт ул. Фабричной продолжается, движение закрыто на участке от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. Объехать участок можно по ул. Детской и ул. Горной.

Закрыта для движения одна полоса по восточной стороне ул. Железнодорожной от жилого дома №1Б до дома №1 по пер. Отдаленному. Объезд возможен по полосе встречного движения. Ограничения продлятся ориентировочно до 20 июля с последующим переходом на другой участок. Здесь ведется реконструкция сетей водоотведения.

С 25 июля будет закрыт для движения транспорта 15-метровый участок с восточной стороны ул. Комсомольской, напротив дома №152. Ограничение связано с предстоящими работами в рамках муниципального контракта по замене инженерных сетей. Объезд будет организован по полосе встречного направления. Ограничения продлятся до 15 сентября.

Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной между домами №27 и №29 до пересечения с ул. Украинской. Объезд возможен по ул. Украинской. Движение общественного транспорта скорректировано: городской маршрут №34 не заезжает на ул. Карьерную, а двигается по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, а затем до разворотной площадки выше Дорожной больницы (ул. Украинская, 10) и обратно. Работы связаны с обустройством инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону, ограничения продлятся до середины августа.

По информации областного минтранса, на участке автомобильной дороги юго-западный объезд Южно-Сахалинска км 2+610 - км 4+743, км 4+858 - км 5+120 (ул. Фархутдинова до пересечения с ул. Железнодорожной и ул. 1-я Октябрьская до примыкания к автомобильной дороге Троицкое - Новотроицкое) ведутся работы по укреплению обочин. Проезд для автотранспорта обеспечен. На участке автомобильной дороги юго-западный объезд Южно-Сахалинска на км 4+797 ведутся работы по ремонту моста через реку Сусуя. Проезд может быть затруднен.

Автомобилистов просят учитывать информацию о данных ограничениях при составлении маршрутов передвижения.