Как изменится система высшего образования в островном регионе с появлением кампуса СахалинTech
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске начали возводить современный кампус СахалинTech. Проект соответствует всем мировым стандартам и выведет образование на островах на новый уровень. Также уже в следующем месяце начнется строительство студгородка на проспекте Победы. Работы ведутся в рамках национального проекта «Наука и университеты». Строительство контролируется лично губернатором Валерием Лимаренко.
Студгородок
Новый студенческий городок будет состоять из трех зданий по 9 этажей в каждом. Свяжет их стилобат. Разместиться в общежитии смогут 1,5 тыс.человек. Возвести объект планируется до 2025 года.
У студенческого городка появится и своя собственная инфраструктура. Это и столовая, и кафе, и фитнес-центр. Также на территории появится своя спортивная площадка.
По словам студентки СахГУ Анны Цепкало, новый студгородок поможет региону стать центром притяжение для студентов со всего ДФО. Кроме того, перестанут уезжать и местные жители.
Научно-образовательный центр
НОЦ появится в Южно-Сахалинске на территории старого Дома офицеров. Его строительство уже стартовало. Сейчас ведется подготовка, а в следующем месяце стартует активный этап возведения здания.
В планах не только учебный корпус, но и научно-лабораторный блок с технопарком, библиотека, зал, вместимостью до 700 человек, деловые пространства и оранжерея.
Строительную площадку уже посетил Валерий Лимаренко. По словам главы региона, этот объект является одним из самых крупных и значимых для жителей островов. Важно не только завершить строительство здания, но и позаботиться о преподавателях высокого уровня, чтобы университет смог конкурировать с другими учреждениям высокого уровня.
Работать в научно-образовательном центре будут 250 профессиональных преподавателей. Обучение смогут проходить 1500 человек. В новых лабораториях займутся проведением исследований и повышением квалификации.
Кампус СахалинTech будет развивать направления, актуальные для Сахалинской области. Среди них нефтегазовый сектор, энергетика, климат.
Подготовка со школьной скамьи
В сентябре 2023 года в областном центре начнет работу проект «500 школьников». На базе СахГУ ученики старшего звена смогут проходить подготовку по актуальным у выпускников предметам. Среди них физике, математика, химия и другие.
В Сахалинской области планируется проводить работу по привлечению в регион молодых ученых. Так как СахалинTech станет первым и единственным кампусом мирового уровня в ДФО, в дальнейшем он сможет выпускать профессиональные кадры для компаний региона.
Руководитель «Айлэнд дженерал сервисес» Сергей Попусев рассказал, что в настоящее время в компании работают специалисты с материковой части России, есть и удаленные сотрудники. Поэтому в организации существует высокий запрос на механиков, IT-специалистов и логистов, которых обучат в новом кампусе.
Новые перспективы
С проектом строительства нового кампуса и студгородка в недавней рабочей поездке ознакомился полпред ДФО Юрий Трутнев. Ему показали в том числе и концепцию будущего «Бульвара студентов». Планируется, что возле существующих корпусов и общежитий СахГУ благоустроят общественные пространства. Здания в районе обретут новый вид и будут оформлены в одном стиле. К корпусам проведут транспортно-пересадочный узел,
Отметим, правительство и лично глава региона заинтересованы в развитии образовательной среды в регионе. В скором времени жители смогут увидеть первые плоды проведенной работы.
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