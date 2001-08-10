Общественники проинспектировали ремонт двора на ул. Бумажной в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представители общественности оценили качество проведенных работ по благоустройству дворовой территории и обустройству детской площадки по ул. Бумажной, 22, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказали в МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», здесь в рамках федеральной программы «1000 дворов» было проведено асфальтирование территории, установка игровой зоны с прорезиненным покрытием, металлического ограждения, малых архитектурных форм, включая скамейки и урны, обустройство тротуаров.

- Когда шел ремонт этой придомовой территории, на встречах с жителями поднимался вопрос о детской площадке. Двор небольшой, однако мы обратились в администрацию города с просьбой рассмотреть возможность размещения игровой зоны. И теперь здесь есть прекрасная детская площадка, где горожане могут погулять с детьми и просто отдохнуть в тени деревьев, - отметила депутат городской Думы Елена Столярова.

Общественники не только помогают контролировать качество выполнения ремонта дворов и дорог, но и служат надежным медиатором между жителями и властью.

- У нас уже накоплен большой опыт в вопросах оценки качества выполненных работ — есть насмотренность. А это значит, что мы обращаем внимание на детали с точки зрения простого жителя, оценивая насколько это будет удобно или наоборот. Свои замечания передаем специалистам для дальнейшей работы. Такое взаимодействие позволяет эффективнее решать возникающие вопросы, и корректировать недочеты, - подчеркнул член городского общественного дорожного совета Олег Меркушев.

Напомним, создание комфортной городской среды – одна из важнейших задач, которую ставит перед муниципалитетом губернатор. Эта большая, комплексная работа ведется в том числе и в рамках программы «Забота. Защита. Уважение».