Общественники проинспектировали ремонт двора на ул. Бумажной в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Представители общественности оценили качество проведенных работ по благоустройству дворовой территории и обустройству детской площадки по ул. Бумажной, 22, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказали в МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», здесь в рамках федеральной программы «1000 дворов» было проведено асфальтирование территории, установка игровой зоны с прорезиненным покрытием, металлического ограждения, малых архитектурных форм, включая скамейки и урны, обустройство тротуаров.
- Когда шел ремонт этой придомовой территории, на встречах с жителями поднимался вопрос о детской площадке. Двор небольшой, однако мы обратились в администрацию города с просьбой рассмотреть возможность размещения игровой зоны. И теперь здесь есть прекрасная детская площадка, где горожане могут погулять с детьми и просто отдохнуть в тени деревьев, - отметила депутат городской Думы Елена Столярова.
Общественники не только помогают контролировать качество выполнения ремонта дворов и дорог, но и служат надежным медиатором между жителями и властью.
- У нас уже накоплен большой опыт в вопросах оценки качества выполненных работ — есть насмотренность. А это значит, что мы обращаем внимание на детали с точки зрения простого жителя, оценивая насколько это будет удобно или наоборот. Свои замечания передаем специалистам для дальнейшей работы. Такое взаимодействие позволяет эффективнее решать возникающие вопросы, и корректировать недочеты, - подчеркнул член городского общественного дорожного совета Олег Меркушев.
Напомним, создание комфортной городской среды – одна из важнейших задач, которую ставит перед муниципалитетом губернатор. Эта большая, комплексная работа ведется в том числе и в рамках программы «Забота. Защита. Уважение».
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