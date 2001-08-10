В Сахалинской области утилизировали восьмое затопленное судно с начала года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Затонувшее судно под названием "СДС 005" подняли с морского дна в Холмском районе, работы проходили в селе Зырянское. Всего до конца года в рамках федерального проекта "Генеральная уборка" планируется удалить 26 затонувших судов в Корсаковском, Северо-Курильском и Невельском районах.
- Копившаяся годами проблема начала решаться. Мы набрали высокий темп в этой работе. Для сравнения за весь прошлый год удалили 4 судна, в этом году планируется 26. Сейчас Сахалинская область входит в тройку лидеров среди регионов ДФО по утилизации затонувших судов, - отметил Валерий Спиченко, министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.
"СДС 005" - это 50 тонн лома черных металлов, которые пролежали в воде 24 года. Известно, что среднетоннажное судно предназначалось для промысла рыбы и нерыбных объектов, его выбросило на камни из-за потери хода.
- В этом году поднято и утилизировано уже 8 судно, в ближайшие пару месяцев удалим еще 5 объектов. До конца года будет выполнен план в полном объеме. На эти цели в бюджете региона заложено более 300 миллионов рублей. Большая часть затрат вернется по итогам реализации металлолома и в виде федеральных компенсаций, - сказал Максим Жоголев, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.
Для обследования акваторий проводились съемки летательными и подводными беспилотниками. Этот метод позволил получить данные о форме, местоположении и степени коррозионных разрушений объектов.
К сегодняшнему дню затонувшие суда учтены в акваториях, прилегающих к Корсаковскому, Невельскому, Холмскому, Томаринскому, Углегорскому, Долинскому, Макаровскому, Поронайскому, Александровск-Сахалинскому, Южно-Курильскому и Северо-Курильскому районам. При этом работы продолжаются. Так, водолазы Сахалинского филиала Морской спасательной службы совместно с представителями ФАУ "Российский морской регистр судоходства" завершили обследование подводной части корпуса судна Xing Yuan. Оно село на мель на расстоянии 50 метров от берега на подходе к морскому порту Холмск. Планируется провести процедуру признания безвозвратной утраты аварийного судна и вывода его из-под таможенного контроля для последующей утилизации.
Напомним, реализация проекта "Генеральная уборка" инициирована Правительством Российской Федерации в рамках государственной программы "Охрана окружающей среды".
Справочно
План мероприятий по освобождению акватории ДФО от затонувших кораблей, утвержден Председателем Правительства Михаилом Мишустиным в 2021 году. Реализация плана мероприятий позволит устранить негативное влияние брошенных судов на экологию, сделает судоходство в акваториях ДФО более безопасным.
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