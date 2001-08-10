Почти 1,5 тысячи подъездов привели в порядок на Сахалине и Курилах с начала года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В островном регионе продолжаются работы по ремонту мест общего пользования в рамках проекта "Наш двор. Наш подъезд". К сегодняшнему дню число отремонтированных подъездов приближается к 1,5 тысячам. Всего по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко до конца года планируется обновить 4 тысячи таких объектов, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.
- Ремонт подъездов - это важная работа, которая напрямую влияет на качество жизни людей, способствует созданию безопасной и комфортной среды. Поэтому губернатор Валерий Лимаренко принял решение помочь управляющим организациям. Так, островные компании получают компенсацию в размере половины стоимости работ. В областном бюджете на эти цели предусмотрели 235 миллионов рублей, - отметила министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна.
Так, в лидерах по количеству отремонтированных подъездов - Южно-Сахалинск. В островной столице привели в порядок уже 643 места общего пользования. Всего до конца года в областном центре планируют отремонтировать 2 тысячи подъездов.
На втором месте - Долинский городской округ. Здесь работы завершены в 119 домах, до конца года осталось привести в порядок еще 115 подъездов. Не уступает по показателям Корсаковский район. К сегодняшнему дню здесь отремонтировано 105 из запланированных 259 подъездов. Одинаково большой объем работ запланирован в Холмском и Углегорском районах. На сегодняшний день в муниципалитетах привели в порядок 160 объектов из 470.
- Недавно в нашем подъезде завершились ремонтные работы. Нам покрасили и побелили стены, восстановили перила, установили новые почтовые ящики, а также привели в надлежащий вид свисающие провода интернет-провайдеров. В подъезд теперь приятно зайти. Хочется, чтобы такой порядок сохранялся как можно дольше, - поделилась жительница Южно-Сахалинска Тамара Шатунова.
По инициативе самих жильцов при поддержке управляющей компании осуществляются работы по благоустройству мест общего пользования - художественное оформление стен, озеленение помещений. Самые яркие и необычные пространства могут принять участие в конкурсе "Подъезд образцового содержания", который с мая проходит в каждом муниципалитете. В конце года среди победителей ежемесячных конкурсов, которых определяют в региональном приложении Острова.65, выберут лучшие подъезды в четырех номинациях: "Самый уютный подъезд", "Самый зеленый подъезд", "Самый технологичный подъезд" и "Самый креативный подъезд".
Напомним, работы по ремонту подъездов и дворов проходят в рамках проекта "Забота. Защита. Уважение", созданного по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Главная задача проекта - улучшить доступность системы государственных и муниципальных услуг в регионе.
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