Тихоокеанское
информационное агентство
18 Июля 2023
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Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу
15:19, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую рыбу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 июля свежую камбалу жители и гости областного центра могут приобрести по адресам:

- южнее дома №26 по ул. Пограничной (ТЦ "Янтарь") с 16.00 до 19.00;

- ул. Дружбы, 56, Луговое (ТЦ "Странник") с 16.00 до 00.00.

Торговля идет в рамках реализации проекта правительства области "Региональный продукт "Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

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