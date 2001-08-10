Военнослужащие на Сахалине учатся стрелять из гранатометов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С военнослужащими Восточного военного округа (ВВО) начались боевые стрельбы из РПГ-7В в рамках сборов с гранатометчиками, которые проходят на полигонах округа в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской области и Еврейской автономии, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В рамках теоретической части сборов военнослужащие изучили тактико-технические характеристики и требования безопасности при проведении занятий по огневой и тактической подготовке, обращении с оружием и боеприпасами.

В ходе практической части, расчеты ведут огонь из гранатометов РПГ-7В по мишеням, имитирующим легкобронированную технику и танки условного противника.

Кроме того, военнослужащие совершенствуют навыки по ведению разведки, определению видов целей и расстояния до них.

Особое внимание на сборах уделяется боевой стрельбе на максимальную дальность.