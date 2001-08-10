На Сахалине откроется выставка о романе Лермонтова “Герой нашего времени”

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выставка "По страницам романа “Герой нашего времени”" из фондов Государственного Лермонтовского музея-заповедника "Тарханы" откроется 20 июля в Литературно-художественном музее книги А. П. Чехова "Остров Сахалин", рассказали ТИА "Острова" в музее.

Экспозиция об истории создания знаменитого романа, прототипах его персонажей и реакции общественности. Отдельную ценность среди экспонатов представляет первое издание "Героя нашего времени" 1840 года. На выставке представлены предметы из основного фонда Государственного Лермонтовского музея-заповедника "Тарханы", среди них гравюры, иллюстрации художников, живописные полотна XIX века на тему Кавказа. А также упомянутые в романе предметы первой половины XIX века. Колодой игральных карт, веером и подсвечником могли пользоваться герои М. Ю. Лермонтова.

Дополняют выставку разделы о дальнейшей судьбе книги: отзывы критиков, воплощения в кино и театре, русские и зарубежные издания "Героя нашего времени" разных лет. Также рассказано о влиянии М. Ю. Лермонтова на творчество А. П. Чехова.

Государственный Лермонтовский музей-заповедник "Тарханы" является одним из наиболее известных лермонтовских мест России. В Тарханах, усадьбе бабушки Елизаветы Арсеньевой, поэт провел свои детские годы. Безупречный по своей научной и эстетической основе, музей-заповедник достоверно воссоздает образ лермонтовского времени.

Открытие пройдет 20 июля в 16:00. Вход свободный.

Телефон для справок: 43-65-83