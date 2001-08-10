Тихоокеанское
информационное агентство
18 Июля 2023
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10:18, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Лугового приглашают на выездной приём граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 19 июля, для жителей Лугового состоится личный приём граждан директором департамента землепользования, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Гайдука, 1. Начало в 16.00.

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