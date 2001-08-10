Нетронутое ромашковое поле обнаружили жители Приморья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Гадание на ромашках - любимое летнее развлечение многих детей и даже взрослых. Жители Приморья нашли бескрайнее ромашковое поле в одном из районов региона. Красивые снимки тут же разлетелись в сети, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Телеграм-канал IRECOMMEND_VDK.

По словам очевидцев, данное место находится перед Заводским, если ехать со стороны Суражевки, и обладает магическим обаянием.

Пользователи сети в комментариях к публикации отмечают, что геолокация таких мест должна быть скрыта подальше от вандалов, которым лишь бы вытоптать и все испортить:

«Сейчас вытопчут, как и подсолнухи топчут»;

«Ломанутся все кому не лень и поля не будет»;

«Реально удалите пост, иначе хана полю».

Отметим, основным временем цветения ромашек является июль.