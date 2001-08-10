Из аварийного жилья с начала года переехали более 1700 сахалинцев и курильчан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках региональной программы для островитян возводят новые дома, а также приобретают жилые помещения на вторичном рынке. До конца года ключи от современных благоустроенных квартир получат еще 4 тысячи островитян.
Дополнительные возможности предусмотрели для жителей районов Крайнего Севера. Так, сахалинцы старше 60 лет, имеющие пятнадцатилетний стаж работы на этой территории, могут переехать на юг острова – в Южно-Сахалинск, Анивский, Долинский, Невельский или Корсаковский районы.
Накануне на юг острова переселились собственники аварийного жилья из Охинского района. 44 семьи получили современные квартиры в Новотроицком.
Взамен аварийных сахалинцы получили новые квартиры с ремонтом, сантехникой и электрическими приборами. Во дворе обустроили большую детскую площадку, рядом с домами – магазины, детский сад и общественные пространства.
– Мне не хватает слов, чтобы выразить свою радость, свое восхищение. Я очень довольна, что мне досталась такая квартира. Мне нравится буквально все. Здесь просторно, светло и уютно. Совсем скоро перевезу свои вещи и буду обживаться, – рассказала островитянка Светлана Крылова.
Качество выполненных работ в квартирах заблаговременно проверили сотрудники охинской администрации.
- Дома монолитные. При строительстве использовали особенную технологию, благодаря которой в квартирах нет выступающих частей. Это удобно для ремонта и установки мебели. Предусмотрели лифты, в подвалах имеются кладовые, - отметил Андрей Бондарюк, заместитель директора строительной компании.
- Всего до конца года из Охинского района на юг острова планируется переселить более 170 семей. Программа действует во всех районах Крайнего Севера Сахалинской области. Заявление об участии в ней необходимо направить в администрацию своего муниципального образования, – подчеркнул областной министр строительства Алексей Колеватых.
Напомним, островной регион – лидер по расселению аварийного жилья. Сахалинская область раньше других субъектов РФ завершила предыдущую программу расселения аварийного жилфонда, которая должна была продлиться до 2025 года, и приступила к реализации новой. Результаты этой работы отмечены на самом высоком уровне – за последние три года Сахалинской области одобрена беспрецедентная поддержка со стороны федерального центра в общем объеме 19 миллиардов рублей.
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