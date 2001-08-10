Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область не первый год является примером для других регионов по поддержке семей с детьми. Недавно это снова отметили на конференции, посвященной демографической ситуации в ДФО. При рождении ребенка сахалинцы и курильчане получают сразу несколько социальных выплат, что увеличивает темпы рождаемости в островном регионе. Губернатор Валерий Лимаренко ставит в приоритет социальную сферу и поддержку многодетных семей и ежегодно совершенствует систему. А обратную связь он получает во время регулярных личных встреч с населением, что позволяет также оказывать адресную помощь нуждающимся.

Всесторонняя поддержка

По данным регионального ЗАГСа, с 1 января по 30 июня текущего года родилось 2 227 малышей.

Более 50 различных мер поддержки существует в Сахалинской области для семей с детьми. В бюджете на этот счет предусмотрено порядка 30 млрд рублей. Получать выплаты женщины начинают уже с начала беременности. Кроме того, действует федеральный и региональный материнский капитал. Средства можно разделить на ежемесячные выплаты, если доход семьи меньше двух прожиточных минимумов на одного.

Семьи, где трое и более детей, получают особую помощь. Например, ежемесячно они получают по 2,5 тысячи на каждого ребенка. На питание предусмотрена еще одна выплата. Родителям выплачивают по 2,6 тыс. рублей на Сахалине и 5,2 тыс. рублей на Курилах.

Многодетные семьи освобождают от налогов на транспорт и землю. Кроме того, они могут рассчитывать на возмещение части затрат за съем жилья.

Но помогают в регионе не только деньгами. В скором времени власти введут в работу проект «Дети в семье», который будет направлен на сохранение семей. Социальные службы будут работать индивидуально с каждой семьей, в которой есть проблемы.

О запуске проекта условились Валерий Лимаренко и уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. «Дети в семье» появятся в каждом регионе РФ, но Сахалинская область станет первой, так как оказалась самой подготовленной для запуска проекта.

По словам омбудсмена, с детьми в учреждениях региона работают отличные команды, поэтому область станет пилотной при запуске такой соцслужбы. Планируется, что семьям будет оказываться помощь, если в них еще остается реабилитационный потенциал. Если его нет, то служба будет заниматься поиском замещающих семей.

Семейные узы

В Сахалинской области поощряют крепкие семейные пары, которые прожили в браке более 25 лет. Ежегодно 70 из них получают медаль «За любовь и верность».

В этом году такой награды удостоилась семья Мащенко из Корсакова. Они в браке с 1972 года. Их секрет счастья прост — важно, чтобы семья была дружной. Для этого нужно поддерживать друг друга, иметь общие дела и цели, делиться самым сокровенным и не иметь секретов.

В преддверии Дня семьи, любви и верности в областном центре провели также проект «Семьи Южного», в котором участвовали не только пары с большим супружеским опытом, но и молодые семьи. Их фотографии разместили на баннерах в городе. Они станут примером и вдохновят других на сохранение семьи.

Инфраструктура для семьи

Для того чтобы семьи чувствовали себя уверенно, не боялись рожать детей, в регионе строят новое жилье, создают рабочие места и возводят новые школы и детсады.

В этом году новые учебные заведения построили в Ногликах, Углегорске и селе Кировском Тымовского района, а также в Курильске. А детские сады откроются на острове Шикотан в Крабозоводском и на Кунашире в селе Головнино.

За четыре года школы появились в десяти муниципальных образованиях. Это порядка 6 тысяч новых учебных мест. Сады открыли в четырех районах для 800 дошколят.

Строительство жилья идет опережающими темпами. С 2021 года в эксплуатацию сдавали не менее 500 квадратных метров жилья. В этом году губернатор поставил задачу удержать планку на том же уровне.

Социальные изменения

Благодаря индивидуальной и адресной работе с населением Валерий Лимаренко смог добиться высоких результатов в функционировании социальной сферы. Например, инвалиды стали быстрее получать средства реабилитации. Улучшен доступ к паллиативной помощи.

В регионе удаляют особое внимание лечению онкологических больных, оказывают всестороннюю поддержку мобилизованным.

Своей точечной работой глава островного региона смог изменить подход к работе социального блока, сделав его более эффективным и ориентированным на людей, а не на показатели.