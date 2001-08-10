Тихоокеанское
информационное агентство
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17:03, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинец установил мировой рекорд по кантованию покрышки

Сахалинец установил мировой рекорд по кантованию покрышки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинец Михаил Савинов установил мировой рекорд по кантованию покрышки, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Кантование – это переворот покрышки – одно из самых популярных упражнений в силовом экстриме и кроссфите.

- Кантованием я начал заниматься четыре года назад. А идея установить мировой рекорд у меня появилась в 2021 году. Тогда я смог поставить рекорд России и задался целью попасть во все три книги рекордов – России, международную и мира, - поделился подробностями Михаил.

По итогу атлет смог перевернуть снаряд весом 205 кг 50 раз за 15 минут 38 секунд.

- Всё получилось примерно так, как я и планировал, учитывая то, что я сейчас немного травмирован. Темп кантования был стабильный, и я рад, что всё получилось, - рассказал сахалинец.

Результаты с видеофиксацией рекорда для подтверждения своего достижения Михаил Савинов подал в международную книгу «InterRecord», которая позволяет попасть в список международных и мировых рекордсменов.

В сентябре этого года спортсмен планирует установить ещё один рекорд – по выполнению бёрпи с подтягиванием. На сегодняшний день лучший мировой результат составляет 486 повторений за час.

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