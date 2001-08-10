Сахалинец установил мировой рекорд по кантованию покрышки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинец Михаил Савинов установил мировой рекорд по кантованию покрышки, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Кантование – это переворот покрышки – одно из самых популярных упражнений в силовом экстриме и кроссфите.

- Кантованием я начал заниматься четыре года назад. А идея установить мировой рекорд у меня появилась в 2021 году. Тогда я смог поставить рекорд России и задался целью попасть во все три книги рекордов – России, международную и мира, - поделился подробностями Михаил.

По итогу атлет смог перевернуть снаряд весом 205 кг 50 раз за 15 минут 38 секунд.

- Всё получилось примерно так, как я и планировал, учитывая то, что я сейчас немного травмирован. Темп кантования был стабильный, и я рад, что всё получилось, - рассказал сахалинец.

Результаты с видеофиксацией рекорда для подтверждения своего достижения Михаил Савинов подал в международную книгу «InterRecord», которая позволяет попасть в список международных и мировых рекордсменов.

В сентябре этого года спортсмен планирует установить ещё один рекорд – по выполнению бёрпи с подтягиванием. На сегодняшний день лучший мировой результат составляет 486 повторений за час.