Сахалинец установил мировой рекорд по кантованию покрышки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинец Михаил Савинов установил мировой рекорд по кантованию покрышки, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
Кантование – это переворот покрышки – одно из самых популярных упражнений в силовом экстриме и кроссфите.
- Кантованием я начал заниматься четыре года назад. А идея установить мировой рекорд у меня появилась в 2021 году. Тогда я смог поставить рекорд России и задался целью попасть во все три книги рекордов – России, международную и мира, - поделился подробностями Михаил.
По итогу атлет смог перевернуть снаряд весом 205 кг 50 раз за 15 минут 38 секунд.
- Всё получилось примерно так, как я и планировал, учитывая то, что я сейчас немного травмирован. Темп кантования был стабильный, и я рад, что всё получилось, - рассказал сахалинец.
Результаты с видеофиксацией рекорда для подтверждения своего достижения Михаил Савинов подал в международную книгу «InterRecord», которая позволяет попасть в список международных и мировых рекордсменов.
В сентябре этого года спортсмен планирует установить ещё один рекорд – по выполнению бёрпи с подтягиванием. На сегодняшний день лучший мировой результат составляет 486 повторений за час.
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