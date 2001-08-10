16:39, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Жителей Дальнего приглашают на выездной приём граждан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Во вторник, 18 июля, для жителей Дальнего состоится личный приём граждан начальником МКУ "Управление жилищной политики", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: пер. Алых Роз, 9а. Начало в 16.00.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:19 13 Июля Совсем скоро ключи от новых квартир в посёлке Березники, в доме по ул. Зеленая,10, получат жители из аварийного дома
11:36 11 Июля В Южно-Сахалинске развернулись масштабные работы по строительству объездной дороги
17:39 11 Июля В новом аэровокзале Южно-Сахалинска проведены тестовые испытания с участием волонтеров
11:24 14 Июля Жителям Березняков предлагают высказать мнение о появлении в селе нового общественного пространства
16:15 22 Июня Работник получил травму при разгрузке контейнеров
- 11:06 22 Июня Свежую рыбу 22 июня можно приобрести около ТЦ «Янтарь»
14:22 22 Июня На улице Пуркаева появилась цветочная аллея
- 17:26 21 Июня Сахалинская компания погасила долги в последний момент
Выбор редакции
- 11:21 14 Июля Более 21 миллиона молодых деревьев высадят на Сахалине
- 15:14 12 Июля Сахалинцев приглашают на соревнования по джип-триалу
- 11:58 12 Июля Сахалинец выплатил долг по алиментам сразу же, как был арестован его внедорожник
- 14:26 3 Июля Бережный подход: цветы с клумбы на ул. Ленина пересаживают на время ремонта улицы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?