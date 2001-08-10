Тихоокеанское
информационное агентство
18 Июля 2023
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Жителей Дальнего приглашают на выездной приём граждан
16:39, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Дальнего приглашают на выездной приём граждан

Жителей Дальнего приглашают на выездной приём граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во вторник, 18 июля, для жителей Дальнего состоится личный приём граждан начальником МКУ "Управление жилищной политики", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: пер. Алых Роз, 9а. Начало в 16.00.

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