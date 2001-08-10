Птицефабрика "Островная" для удобства жителей Южно-Сахалинского ГО организует выездную торговлю
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
АО "Птицефабрика "Островная" для удобства жителей городского округа организует выездную торговлю фирменной продукцией в планировочных районах областного центра и Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На этой неделе автолавка местного товаропроизводителя будет работать по следующему графику:
- вторник, 18 июля - пл/р Новоалександровск, около поликлиники №6, 10.00- 15.00; Южно-Сахалинск, район железнодорожной больницы, 10.00-15.00;
- среда, 19 июля - пл/р Луговое, около магазина «Странник», 10.00-15.00;
- четверг, 20 июля - пл/р Новоалександровск, около поликлиники №6, 10.00 - 15.00; Южно-Сахалинск, район железнодорожной больницы,10.00 -12.30;
- пятница, 21 июля - Южно-Сахалинск, ярмарочная площадка у Дома торговли, пр. Мира, 106А, 10.00 -15.00.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:19 13 Июля Совсем скоро ключи от новых квартир в посёлке Березники, в доме по ул. Зеленая,10, получат жители из аварийного дома
11:36 11 Июля В Южно-Сахалинске развернулись масштабные работы по строительству объездной дороги
17:39 11 Июля В новом аэровокзале Южно-Сахалинска проведены тестовые испытания с участием волонтеров
11:24 14 Июля Жителям Березняков предлагают высказать мнение о появлении в селе нового общественного пространства
16:15 22 Июня Работник получил травму при разгрузке контейнеров
- 11:06 22 Июня Свежую рыбу 22 июня можно приобрести около ТЦ «Янтарь»
14:22 22 Июня На улице Пуркаева появилась цветочная аллея
- 17:26 21 Июня Сахалинская компания погасила долги в последний момент
Выбор редакции
- 11:21 14 Июля Более 21 миллиона молодых деревьев высадят на Сахалине
- 15:14 12 Июля Сахалинцев приглашают на соревнования по джип-триалу
- 11:58 12 Июля Сахалинец выплатил долг по алиментам сразу же, как был арестован его внедорожник
- 14:26 3 Июля Бережный подход: цветы с клумбы на ул. Ленина пересаживают на время ремонта улицы
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
09:37 12 Июля Безопасно ли подключаться к открытой сети Wi-Fi?
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?