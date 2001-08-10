Тихоокеанское
информационное агентство
18 Июля 2023
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Жителей Дальнего приглашают на выездной приём граждан
16:19, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Птицефабрика "Островная" для удобства жителей Южно-Сахалинского ГО организует выездную торговлю

Птицефабрика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

АО "Птицефабрика "Островная" для удобства жителей городского округа организует выездную торговлю фирменной продукцией в планировочных районах областного центра и Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На этой неделе автолавка местного товаропроизводителя будет работать по следующему графику:

- вторник, 18 июля - пл/р Новоалександровск, около поликлиники №6, 10.00- 15.00; Южно-Сахалинск, район железнодорожной больницы, 10.00-15.00;

- среда, 19 июля - пл/р Луговое, около магазина «Странник», 10.00-15.00;

- четверг, 20 июля - пл/р Новоалександровск, около поликлиники №6, 10.00 - 15.00; Южно-Сахалинск, район железнодорожной больницы,10.00 -12.30;

- пятница, 21 июля - Южно-Сахалинск, ярмарочная площадка у Дома торговли, пр. Мира, 106А, 10.00 -15.00.

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