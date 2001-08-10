Мэр Южно-Сахалинска проверил благоустройство 16-го микрорайона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во время рабочей поездки мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проверил, как ведется благоустройство в 16-м микрорайоне, где сейчас в том числе активно идет строительство жилья, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как отметил глава города, развитие жилищного строительства - один из приоритетов работы администрации островной столицы. Наряду с этим важен вопрос облагораживания общественных пространств и создания комфортных условий для повседневной жизни горожан.

- Дал поручение профильным структурам провести инвентаризацию земельных участков, чтобы максимально привести их в порядок. Важно, чтобы в городе и особенно в его центральной части не было "белых пятен" в виде неблагоустроенных и неухоженных территорий, - подчеркнул Сергей Надсадин.

Напомним, в районе улиц Пограничной и Горького завершается строительство жилого комплекса. Рядом расположена площадка, где в рамках федерального проекта с "ПРОшкола" будет возведена школа на 1260 мест. В следующем году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" запланировано благоустроить сквер Защитников Отечества, который расположится на территории северо-западнее пересечения улиц Горького и Пограничной.

Добавим также, развитие жилищного строительства в Южно-Сахалинске является приоритетом мэра Сергея Надсадина и губернатора региона Валерия Лимаренко. В планах 2023 года - возведение 252 тысяч квадратных метром жилья в областном центре, из них 80 тысяч за счет индивидуального жилищного строительства.