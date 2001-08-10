Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Активисты дома по ул. Мичурина, 5 в планировочном районе Новоалександровск поделились историей своего успеха на конкурсе "Подъезд образцового содержания". Победа вдохновила их на дальнейшие преображение дома, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, подъезд №3 дома №5 по ул. Мичурина в планировочном районе Новоалександровск стал победителем муниципального конкурса "Подъезд образцового содержания" по результатам июня. Городской этап конкурса проходит с мая по ноябрь, каждый месяц жители выбирают лучшие подъезды в различных номинациях в мобильном приложении "Острова.65".

Дом по ул Мичурина, 5 был построен в 1993 году, известен своей активностью, жильцы создали ТОС "Лидер", которое оправдывает свое название: в 2016 году многоэтажка получила звание "Дом образцового содержания". Все это время активные соседи вместе благоустраивают дом и прилегающую территорию. Так, после замены электрики в подъездах жители взялись за ремонт парадных, своими силами провели отделку кафельной плиткой. Также здесь покрасили лестничные пролеты, поменяли почтовые ящики, заменили перила. Женщины украсили холлы живыми цветами и картинами.

- Я живу тут с 1994 года и активно участвую в жизни дома. Мы с соседями поддерживаем порядок, убираем, высаживаем цветы. Все живут очень дружно, мы стараемся, чтобы все было приятно и красиво, - поделилась жительница дома по ул. Мичурина, 5 Лидия Жижелева. Соседку поддерживает еще одна жительница дома Елена Банникова.

- Это правильно, когда жители сами участвуют в обустройстве дома: если хотите жить хорошо, то прилагайте усилия, следите за состоянием подъезда, будьте активны, - отметила Елена. - Мы дружно участвовали в голосовании, поддерживали свой подъезд на голосовании конкурса и в итоге победили.

О своих идеях и планах по дальнейшему преображению мест общего пользования жильцы дома рассказали депутату по своему избирательному округу от Городской Думы Южно-Сахалинска Сергею Замотаеву.

- Мне приятно, что на территории моего округа располагаются дома, которые не только участвуют в подобных конкурсах, но и побеждают. Я не сомневался в жителях Мичурина,5, потому что здесь живут очень добрые и активные соседи. Они уже известны своей деятельностью в вопросах территориального общественного самоуправления и добились значительных успехов. Уверен, они достойно представят город в числе других финалистов на региональном этапе конкурса, - отметил Сергей Замотаев. - Правительство Сахалинской области и губернатор Валерий Лимаренко при поддержке администрации Южно-Сахалинска и Городской Думы разработали порядок грантов и субсидий, которые позволяют улучшать подъезды. Этот дом также попал в список на выделение дополнительных средств на благоустройство мест общего пользования, и у жителей уже есть идеи для реализации.

Работа по ремонту подъездов МКД в областном центре находится на особом контроле мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина и губернатора островного региона Валерия Лимаренко. Всего в 2023 году за счет субсидий из областного и муниципального бюджетов и средств управляющих компаний в городском округе планируется привести в порядок подъезды более 500 многоквартирных домов. Сейчас актив дома по ул. Мичурина, 5 рассматривает возможность нанесения художественной росписи на стены в единой тематике: 4 подъезда - 4 времени года.

Уточним, с помощью приложения "Острова. 65" жители областного центра и всего региона могут не только участвовать в голосовании в поддержку "Подъезда образцового содержания", но и в различных опросах, а также оставлять наказы и пожелания. Приложение для жителей - является одним из инструментов в реализации проекта губернатора Валерия Лимаренко "Забота. Защита. Уважение", главная цель которого - сделать существующую систему государственных и муниципальных услуг доступной и ясной для каждого жителя региона.