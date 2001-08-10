Сахалинцев приглашают на лекции по истории этнографической фотографии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проект «Сахалинский ЭтноЛекторий» 19-20 июля приглашает на лекции искусствоведа, заведующего отделом фотографии Российского этнографического музея Карины Соловьевой. Она расскажет об особенностях этнографической фотографии, продемонстрирует уникальные фотографические фонды РЭМ.

19 июля в 16:00 состоится лекция «Этнография в объективе камеры». Лекция познакомит с этапами развития этнографической фотографии на примере коллекций уникального фотографического фонда Российского этнографического музея. Будут затронуты следующие темы: роль личности фотографа/собирателя в репрезентации традиционной культуры, региональная специфика и особенности фотографической фиксации в 1870-1890-е годы, роль научных учреждений (музеев) в сборе и сохранении визуального наследия.

20 июля в 16:00 состоится лекция «Этнографическая фотография: стратегии и практики исследователей ХХ–ХХI веков». Лекция посвящена истории становления, комплектования и изучения этнографической фотографии. Масштабная экспедиционно-собирательская деятельность, включавшая обязательную фотографическую съемку, тщательный отбор поступающих в музей материалов, их точная атрибуция и систематизация, - стали научно-методической основой в создании уникального музейного фотографического собрания, где фотография получила статус музейного предмета.

В лекции будут рассмотрена история фотоколлекций РЭМ, какую роль в процессе фотосъемки играл сам исследователь, какими научными задачами он руководствовался, что влияло на приоритет выбора тем и регионов. Также будет затронута актуальная в настоящее время тема изучения и интерпретации этнографической фотографии в контексте цифровых технологий.

Карина Юрьевна Соловьева – искусствовед, этнолог, заведующая Отделом фотографии Российского этнографического музея (г. Санкт-Петербург), заслуженный работник культуры РФ.

Проект «Сахалинский ЭтноЛекторий» проводится Российским этнографическим музеем в партнерстве с региональным министерством культуры и архивного дела и Сахалинским государственным университетом. Это публичная научно-просветительская площадка, где в течение года учёные Сахалина и исследователи из Российского этнографического музея прочитают лекции по археологии, этнографии, истории и фольклористике для широкой аудитории.

Вход на лекцию свободный.

Дата и время проведения: 19, 20 июля, 16:00

Место проведения: Сахалинский областной краеведческий музей, Коммунистический проспект, 29.