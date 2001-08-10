Участники конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

17 июля состоялась встреча победителей и финалистов конкурса "Лидеры России" - флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" - с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Участники встречи рассказали о решениях, которые были выработаны в ходе проекта "Обучающие экспедиции". Ранее губернатор поставил участникам проекта задачу по увеличению притока инженерных высококвалифицированных кадров на Сахалин и созданию системы, способствующей самореализации местной молодежи.

Губернатор Валерий Лимаренко поблагодарил за интерес к Сахалинской области. Во вступительном слове он отметил, что до 2026 года в Сахалинской области благодаря реализации инвестиционных проектов будет создано 15 тысяч рабочих мест.

"Многие из этих вакансий требуют высококвалифицированных специалистов. Считаю, в первую очередь эти рабочие места должна занимать островная молодежь. Чтобы юные сахалинцы и курильчане не покидали острова, надо дать им возможность для профессиональной самореализации на родине. Но дело не только в карьере и заработной плате. Молодые люди должны иметь возможность проявить себя в спорте, творчестве, общественной жизни, приобрести жилье, создать семью, воспитывать детей с уверенностью в завтрашнем дне. Это важно и для высококвалифицированных специалистов, которых мы привлекаем из других регионов России. Эти задачи требуют системного подхода. Поэтому мы сотрудничаем с клубом "Эльбрус", и ждем от его участников нетривиальных предложений, которые лягут в основу управленческих решений, принимаемых Правительством Сахалинской области", - подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

В результате работы проекта "Обучающая экспедиция" команда сформировала профили востребованных кадров, которые готовы переехать в Сахалинскую область, разработала прототипы системы и мер по привлечению и удержанию специалистов.

Председатель клуба Лидеров России "Эльбрус", депутат Государственной Думы Татьяна Дьяконова подчеркнула, что благодаря проекту "Обучающие экспедиции", который реализуется по инициативе клуба Лидеров России "Эльбрус", платформы "Россия - страна возможностей" и представителей администраций регионов, уже внедряются эффективные решения в различных сферах управления.

"Проект примечателен своей методологией - мы создаем решения не за людей, не для людей, а вместе с людьми, с жителями регионов. Участники экспедиции на Сахалине провели более 150 глубинных интервью, уделили проблеме более 1280 часов, сформулировали 65 идей и разработали восемь качественных прототипов, призванных привлечь и удержать в регионе высококвалифицированные кадры. Отрадно, что на этом наша экспедиция не кончается, команда готова подключиться и глубинно проработать любую из 65 инициатив, готова быть на связи с регионом и помогать команде губернатора с реализацией и внедрением одобренных решений", - рассказала Татьяна Дьяконова.

В результате экспедиции участниками проекта были сгенерированы идеи, которые могли бы закрыть "точки боли" респондентов. В ходе встречи с губернатором команда представила восемь решений. Некоторые из них были направлены на привлечение молодежи, например, проект "Острова - мой дом", который предполагает обучение школьников по базовым предметам, глубинную профориентацию школьников с демонстрацией перспективных карьерных треков в регионе, знакомство с ключевыми предприятиями и работодателями по выбранному направлению. Также было предложено реализовать проект "Острова возможности". По задумке авторов, региону необходимо создавать больше возможностей для сопричастности каждого молодого человека к истории Сахалина. Увеличение количества молодежи, которая приезжает и остается работать и жить на островах будет осуществляться за счет внедрения межведомственного календаря событий, карьерного плана для молодых специалистов, поиска представителей региона в вузах по всей стране.

Следующие предложения были направлены на аудиторию опытных специалистов. Среди решений участники конкурса "Лидеры России" озвучили создание чат-бота "Мост на Сахалин", который будет предоставлять всю необходимую информацию для переезжающего на остров, а интегрированные в него сервисы "Друг на Сахалине" и "Спроси у Сахалинца" позволят быстрее пройти этап адаптации. Помимо прочего, на встрече предложили учредить центр развития талантов, который поможет в развитии инновационной экономики Сахалинской области через выявление высокопотенциальных молодых специалистов.

Уникальным решением стало создание регионального кадрового резерва "Наши Люди" - системы управления базой знаний о профессионалах-сахалинцах за пределами островов. Создание такой базы позволит разрабатывать индивидуальные ценностные предложения для сахалинцев, проживающих на материке, структурировать управленческую аналитику и последовательно пополнять кадровый резерв необходимыми специалистами. На встрече были предожены и более узкопрофильные решения, одно из которых - HR-навигатор - сервис, встроенный в уже существующую платформу "Навигатор карьеры". Решение предполагает создание комфортной и доступной среды для HR-сообщества в режиме единого окна - вся информация о мерах поддержки государства в одном месте в любое время, формирование HR-сообщества Сахалинской области. Участники экспедиции уверены - новые межкорпоративные коммуникации между HR-подразделениями позволят обеспечить удержание кадров.

Также на встрече была предложена бизнес-инициатива, а именно - открытие сети кафе "Сахалинский гребешок", новый формат популяризации Сахалинской кухни из морепродуктов, доступный и легко масштабируемый. Инвестором кафе готов выступить один из участников проекта, победитель конкурса "Лидеры России".

Напомним, что в рамках проекта "Обучающие экспедиции" команда из числа Лидеров России и команда органов региональной власти решают реальный практический кейс, который обозначил губернатор. В этом году Лидерам России предстоит дать решения на социально важные задачи в сфере демографии. Так, в Липецкой области команда проекта "Обучающие экспедиции" будет искать способы снижения возраста вступления в брак и рождения первого ребенка, способы обеспечения устойчивости брака и детско-родительских отношений в Калужской области и возможности увеличения количества детей в семье в Рязанской области.

Проект "Обучающие экспедиции" стал ответом на заявление председателя Правительства РФ Михаила Мишустина о старте реформы системы государственного управления. Он отмечал, что на фоне дефицита кадров обостряется вопрос удержания и поиска талантов на федеральном, региональном и личностном уровне. По словам победителя первого сезона конкурса "Лидеры России", председателя Клуба "Эльбрус", депутата Государственной Думы Татьяны Дьяконовой, проект "Обучающая экспедиция" создан для того, чтобы члены клуба "Эльбрус" смогли на практике познакомиться с принципами работы на госслужбе, а управленческая команда органов власти смогла сформировать кадровый актив на временной или постоянной основе. Кроме того, важными задачами проект ставит освоение методологии "Сервис-дизайна" как лучшей мировой практики проектирования решений и разработку модели вовлечения жителей в реализацию проектов на территории, применимую для решения различных задач.

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы - создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает каждому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет АНО "Россия - страна возможностей" возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

За 5 лет работы платформы участниками её 26 проектов стали 20 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами - более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, выиграть грант, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества.

АНО "Россия - страна возможностей" развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев "Лидеры России", клуб Лидеров России "Эльбрус", всероссийская олимпиада студентов "Я - профессионал", всероссийский студенческий конкурс "Твой Ход", всероссийский конкурс "Большая перемена", проект "ТопБЛОГ", проект "Культурный код", фестиваль "Российская студенческая весна", всероссийский конкурс "Мастера гостеприимства", "Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект", всероссийский профессиональный конкурс "Флагманы образования", чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", конкурс "Экософия", Российская национальная премия "Студент года", конкурс "Моя страна - моя Россия", международный инженерный чемпионат "CASE-IN", "Национальная технологическая олимпиада", программа развития "Другое дело", Международный строительный чемпионат, Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта "КАРДО", Всероссийский конкурс по поиску и развитию талантов в игровой индустрии "Начни игру", программа поощрительных поездок "Больше, чем путешествие", в т.ч. проект "Больше, чем работа" и проект "Открываем Россию заново", проект "Спасибо, братцы!", а также конкурс "Пишем будущее" для школьников и студентов ДНР и ЛНР.

В рамках деятельности АНО "Россия - страна возможностей" в феврале 2019 года создан образовательный центр - Мастерская управления "Сенеж". Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума "Территория смыслов".

С 2021 года платформа развивает на базе ведущих вузов страны Центры компетенций, в которых студенты проходят оценку надпрофессиональных навыков и инструменты для их развития. В настоящее время в вузах в 46 регионах страны создано 84 таких центра.

В 2022 году на базе президентской платформы "Россия - страна возможностей" начало работу кадровое агентство, ориентированное на помощь министерствам, ведомствам и государственным компаниям.