Студенты российских медицинских вузов приехали трудиться на Сахалине на время каникул
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская область стала площадкой для работы первого на Дальнем Востоке Всероссийского студенческого медицинского отряда "Галиотис". Студенты российских медицинских вузов приехали трудиться в регион на период каникул. Для островных лечебных организаций - это возможность замены сотрудников на время отпусков, а для ребят - способ присмотреться к потенциальному месту жизни и работы, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
11 студентов из Санкт-Петербурга, Архангельска, Нижнего Новгорода и других российских городов до конца лета будут работать в медицинских учреждениях Южно-Сахалинска под руководством опытных островных специалистов. Будущие врачи займут должности среднего и младшего медицинского персонала - в соответствии с уровнем подготовки и разрешением по законодательству.
- Это полезный опыт в профессиональном плане. Ребята познакомятся с сахалинской системой здравоохранения - признанной в стране одной из передовых. Возможно, отсюда начнется старт их карьеры, а Сахалинская область получит мотивированных специалистов, - рассказала руководитель медицинского направления Центрального штаба Российских студенческих отрядов Кристина Сидорова.
Для работы студентов закреплены три медицинских учреждения Южно-Сахалинска - городская больница имени Анкудинова, Центральная и детская поликлиники. Во всех государственных лечебных организациях при трудоустройстве молодые специалисты могут рассчитывать на комплекс мер социальной поддержки. Будущие врачи уже сейчас рассматривают островной регион, как место дальнейшей работы.
- Подъемные от 1 миллиона 800 тысяч рублей, обеспечение жильем, оплата аренды жилья - эти меры позволят чувствовать себя уверенно в начале трудового пути. Также для молодого специалиста у нас разрабатывается индивидуальный план профессионального развития - по выбору специализации, прохождения стажировки. Содействуем в решении вопросов, связанных с детским садом, школой, трудоустройством супругов, - ответил на вопросы студентов министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.
Для оказания медицинской помощи населению в регионе созданы и мобильные отряды врачей. С мая такие бригады курсируют по районным центрам, в которых наблюдается наибольшая потребность в узких специалистах - офтальмологах, стоматологах, неврологах и других врачах. Такая работа будет осуществляться на постоянной основе.
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