Тихоокеанское
информационное агентство
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12:53, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В войсках Восточного военного округа проведен комплекс противопожарных мероприятий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи со сложной пожароопасной обстановкой на территории  Восточного военного округа проведен комплекс мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций вблизи военных объектов.  В  частности сформировано несколько десятков противопожарных сводных отрядов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На базах и складах регулярно проверяется соблюдение требований пожарной безопасности. На всех потенциально опасных объектах регулярно проводятся пожарно-тактические учения, и  дни пожарной профилактики.

С личным составом штатных и нештатных пожарных команд проведены практические тренировки по действиям при угрозе распространения лесных и степных пожаров.

Вокруг мест дислокации баз и складов проведено обновление  50-метровой минерализованной полосы, проверены пожарные водоемы, прилегающая территория военных объектов очищена от травы и сухостоя.

Ежедневно проводится мониторинг и контроль пожароопасной обстановки совместно с органами МЧС.

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