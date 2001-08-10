В войсках Восточного военного округа проведен комплекс противопожарных мероприятий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи со сложной пожароопасной обстановкой на территории Восточного военного округа проведен комплекс мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций вблизи военных объектов. В частности сформировано несколько десятков противопожарных сводных отрядов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На базах и складах регулярно проверяется соблюдение требований пожарной безопасности. На всех потенциально опасных объектах регулярно проводятся пожарно-тактические учения, и дни пожарной профилактики.

С личным составом штатных и нештатных пожарных команд проведены практические тренировки по действиям при угрозе распространения лесных и степных пожаров.

Вокруг мест дислокации баз и складов проведено обновление 50-метровой минерализованной полосы, проверены пожарные водоемы, прилегающая территория военных объектов очищена от травы и сухостоя.

Ежедневно проводится мониторинг и контроль пожароопасной обстановки совместно с органами МЧС.