На улице Ленина в Южно-Сахалинске будет частично ограничено движение для транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожные работы - подготовку к ямочному ремонту - сегодня планируется провести на ул. Украинской от дома №139 до Птицефабрики.

Напоминаем водителям о перекрытых участках улиц областного центра.

На кольцевом перекрестке улиц Ленина и Украинской организовано двухполосное движение. Корректировка схемы организации дорожного движения введена для повышения безопасности и увеличения пропускной способности кольцевой развязки. Добавлена вторая полоса для движения транспортных средств с севера на юг по улице Ленина в прямом направлении.

Для обустройства ливневой канализации на ул. Ленина участками будет ограничено движение для транспорта. Работы проводятся по центру дороги: по двум полосам в обе стороны. Для этого в течение двух месяцев дорожники будут перекрывать 50-метровые участки. Работы стартовали с 16 июля от перекрестка ул. Ленина и пр. Победы в сторону Поповича. Работы, включающие устройство смотровых колодцев и прокладку труб, проводятся в рамках ремонта ул. Ленина на участке от ул. Карла Маркса до пр. Победы. Объезд по оставшимся полосам, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Завтра, 18 июля, возобновится проезд на участке ул. Крайней от пр. Мира до перекрестка с ул. Физкультурной, где ведутся ремонтные работы.

До 31 июля продлено ограничение движения на внутриквартальном проезде в районе здания по пр. Мира, 64А от ул. Бумажной до дома по пр. Мира, 66 (ТЦ «Коралл»). Здесь продолжаются работы по благоустройству.

Ремонтные работы продолжаются на пр. Победы в районе дома №19. Рабочие перешли на северную часть дороги. Проезд возможен по южной стороне в соответствии с временными дорожными знаками. Работы ориентировочно будут проводиться до конца июля.

Продолжается капитальный ремонт ул. Фабричной, движение закрыто на участке от ул. Физкультурной до ул. Комсомольской. Проезд для жителей близлежащих домов обеспечен. Объехать участок можно по ул. Детской и ул. Горной. Работы продлятся до 20 июля.

Закрыта для движения одна полоса по восточной стороне ул. Железнодорожной от жилого дома №1Б до дома №1 по пер. Отдаленному. Объезд возможен по полосе встречного движения. Ограничения продлятся ориентировочно до 20 июля с последующим переходом на другой участок. Здесь ведется реконструкция сетей водоотведения.

С 25 июля будет закрыт для движения транспорта 15-метровый участок с восточной стороны ул. Комсомольской, напротив дома №152. Ограничение связано с предстоящими работами в рамках муниципального контракта по замене инженерных сетей. Объезд будет организован по полосе встречного направления. Ограничения продлятся до 15 сентября.

Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной между домами №27 и №29 до пересечения с ул. Украинской. Объезд возможен по ул. Украинской. Движение общественного транспорта скорректировано: городской маршрут №34 не заезжает на ул. Карьерную, а двигается по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, а затем до разворотной площадки выше Дорожной больницы (ул. Украинская, 10) и обратно. Работы связаны с обустройством инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону, ограничения продлятся до середины августа.

По информации областного минтранса, на участке автомобильной дороги юго-западный объезд Южно-Сахалинска км 2+610 - км 4+743, км 4+858 - км 5+120 (ул. Фархутдинова до пересечения с ул. Железнодорожной и ул. 1-я Октябрьская до примыкания к автомобильной дороге Троицкое - Новотроицкое) ведутся работы по укреплению обочин. Проезд для автотранспорта обеспечен. На участке автомобильной дороги юго-западный объезд Южно-Сахалинска на км 4+797 ведутся работы по ремонту моста через реку Сусуя. Проезд может быть затруднен.

По ул. Комсомольской в районе парка между двумя кольцевыми перекрестками, где в рамках реконструкции набережной продолжается ремонт основания моста, действует временное ограничение в виде сужения проезда.

Автомобилистов просят учитывать информацию о данных ограничениях при составлении маршрутов передвижения.