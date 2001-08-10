Сахалинэнерго определило лучших электромонтеров оперативно-выездных бригад

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ПАО "Сахалинэнерго" завершился ежегодный смотр-конкурс профессионального мастерства среди электромонтеров оперативно-выездных бригад, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт электрических сетей. Мероприятие прошло на базе Учебного центра компании в г. Южно-Сахалинске, где смонтирован специальный учебно-тренировочной полигон, рассказали ТИА "Острова" в "Сахалинэнерго".

"Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики, поэтому от слаженности работы коллективов наших предприятия, действительно, зависит очень многое. В трудовой жизни Сахалинэнерго заложена прекрасная и давняя традиция проведения профессиональных конкурсов. Это отличный способ проверить квалификацию, знания и навыки персонала, а также укрепить командный дух в борьбе за победу", - отметил на церемонии награждения генеральный директор ПАО "Сахалинэнерго" Сергей Иртов.

В этом году своё профессиональное мастерство и умение работать в команде доказывали мастера и электромонтеры из семи сетевых районов филиала "Распределительные сети": Восточного базового, Западного базового, Центрального базового, Южно-Сахалинского, Долинского, Анивского и Корсаковского.

Семь этапов конкурса включали теорию и практику. Помимо знаний нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности, необходимо было продемонстрировать судьям укомплектованность и техническое состояние инструментов, материалов, средств защиты. Также бригады "спасали" условно пострадавшего от электрического тока. Затем участники смотра реанимировали "потерпевшего", в роли которого выступал специальный манекен-тренажер. На следующих этапах электромонтеры производили замену провода от опоры до здания, тушили возгорание на маслонаполненном оборудовании подстанции, составляли бланк переключений, производили допуск к работе бригады подрядной организации.

Несмотря то, что на данные конкурсные испытания выходят опытные электромонтёры, степень волнения участников на всех этапах зашкаливала, тем более высоким был уровень соревновательной составляющей и напряжение среди команд. В итоге победителем конкурса профессионального с результатом стала бригада Южно-Сахалинского сетевого района, серебряным призером - представители Западного базового сетевого района (г. Углегорск), бронзовым - команда Восточного базового сетевого района (г. Поронайск).

В ходе соревнований были определены и лучшие в своей профессии. Первое место среди электромонтеров завоевал Евгений Минеев (г. Южно-Сахалинск), второе - Алексей Даниленко (г. Углегорск), третье - Анатолий Вербицкий (г. Поронайск).

"Все участники продемонстрировали свою выучку, знания, показав достойный уровень профессионального мастерства. У всех глаза горели. Победители определены, но проигравших нет - все сделают выводы, поработают над ошибками, получат положительный эффект", - отметил главный судья соревнований, главный инженер филиала "Распределительные сети" Вячеслав Бураков.