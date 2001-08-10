Благодаря газификации южно-сахалинские предприятия смогут снизить затраты на отопление
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Все больше предприятий областного центра проявляет заинтересованность в газификации. Переход на голубое топливо дает возможность снизить затраты на теплоснабжение, а также упростить многие производственные процессы. Ряд организаций планирует перевести оборудование на газ уже в этом году, до начала отопительного сезона, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В том числе монтажные работы активно ведутся на ООО "Экарма лоджистик сервисиз". Как отметил генеральный директор Дмитрий Разин, у предприятия много офисов, а также складских помещений площадью от 1200 до 600 квадратных метров. Система отопления подключена к котлам, которые работают на отработанном машинном масле. Зимой необходимо обогревать очень большие площади. Соответственно, с переходом на газ, расходы на отопление будут снижены минимум в несколько раз.
Также сократятся расходы на обслуживание оборудования. Специфика работы котлов на отработанном масле предусматривает много дополнительных работ. Использованное машинное масло может быть разного качества, поэтому нужно регулярно проверять исправность и уровень мощности горелок.
- Обратились в специализированную организацию, которая подготовила проект, сделала все необходимые расчеты - какие котлы необходимо приобрести для планируемого объема потребления газа. Активное содействие оказывает администрация города - специалисты консультируют, подсказывают, куда нужно обращаться на каждом из этапов, - отметил Дмитрий Разин.
Газификация городского округа - как частных домовладений, так и предприятий областного центра - одно из приоритетных направлений администрации Южно-Сахалинска и мэра города Сергея Надсадина - куратора регионального проекта "Зелёная экономика". Работы ведутся при содействии правительства Сахалинской области и губернатора Валерия Лимаренко. Подробная информация о газификации юридических лиц размещена на официальном сайте администрации города. Также получить консультацию можно в департаменте городского хозяйства по телефону 300-584 (добавочные 1, 4, 6, 7) в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
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