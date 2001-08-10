С начала года на Сахалине и Курилах привели в порядок более 720 дворов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала года на Сахалине и Курилах привели в порядок 720 дворов. Всего планируется отремонтировать 1200 придомовых территорий. Работы по устранению дефектов асфальтового покрытия полностью завершены в Смирныховском, Холмском, Поронайском, Невельском, Томаринском, Макаровском, Корсаковском и Долинском городских округах, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
В числе лидеров по числу отремонтированных дворов - Корсаковский район. Здесь привели в надлежащее состояние 100 дворов. За ним идет Холмский район - 97, и Долинский городской округ - 68 дворов.
- После зимы в нашем дворе местами образовались небольшие ямы и выбоины. К счастью, все недостатки быстро устранили. Легче стало передвигаться как водителям, так и мамам с колясками, - поделилась жительница Долинска Светлана Владимирова.
В Анивском районе из запланированных 79 дворов дефекты устранены в 38. В Охинском районе в порядок привели 39 из 54 запланированных придомовых территорий, в Александровск-Сахалинском - 12 из 18.
В Углегорском городском округе на сегодняшний день текущий ремонт проведен в 13 дворах. Недавно во время рабочего визита в муниципалитет губернатор островного региона Валерий Лимаренко дал поручение увеличить объемы текущего ремонта придомовых территорий до 60. В ходе работ будут учитывать пожелания островитян.
Самый большой масштаб работ запланирован в Южно-Сахалинске. Здесь необходимо охватить ремонтом 605 дворов. К сегодняшнему дню отремонтировано 202, еще 101 находится в работе.
- Ямочный ремонт дворов является важным аспектом поддержания комфортной и безопасной городской среды, поэтому необходимо обеспечить систематический и своевременный ремонт дворовых покрытий во всех районах. Эту работу мы начали несколько лет назад и не намерены сбавлять темпы, - подчеркнула министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна.
Текущий ремонт придомовых территорий проводится в островном регионе с 2021 года по инициативе Валерия Лимаренко. В марте этого года губернатор поручил отремонтировать не менее 1200 дворов на Сахалине и Курилах. В прошлом году текущий ремонт был проведен в 1022 дворах островного региона.
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