Как Сахалинская область развивает сотрудничество со странами Востока
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская область ведет активную работу по налаживанию связей с азиатскими странами . После пандемии и санкций страна начала поиски новых партнеров на Востоке для развития бизнеса и туризма. Буквально недавно делегация из островного региона вернулась из Китая, где провела десятки успешных встреч.
Нефтегазовое направление
Осенью 2022 года Валерий Лимаренко уже выступал на заседании межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Глава региона пригласил топливно-энергетические компании из Китая поработать в нефтегазовом индустриальном парке в областного центра. Рассказал губернатор и о выгоде для бизнеса на Курилах, где компании освобождаются от налогов на 20 лет.
После гости из провинции Хэйлунцзян прилетели в облачный центр, где во время рабочих бесед с представителями власти обсудили участие иностранных партнеров в проектах региона. Среди них развитие рынка сервисов нефтегазовых компаний и многое другое.
Также китайских партнеров пригласили на форум «Нефть и газ Сахалина-2023». Интерес к мероприятию иностранные инвесторы проявили.
Валерий Лимаренко уверен, что в этом году форум будет масштабным. А регион сможет открыть новые направления сотрудничества с азиатской стороной и вывести острова на новую ступень развития.
Китайским партнерам предложили также поучаствовать в создании нефтеперерабатывающего завода. В дальнейшем область готова организовать продажу его продукции зарубеж, так как НПЗ имеет огромную мощность и нацелен на международные рынки. Кроме того, строительство объекта закроет необходимость региона во всех видах топлива и снизит цену на него.
Пригласили гостей и в индустриальный парк, который займется обеспечением различных услуг для компаний нефтесервиса. Среди них логистика, IT, производство и обучение.
Власти Сахалина и Курил надеются, восточные страны смогут заменить покинувшие регион европейские и американские компании, и помогут выйти на новую ступень развития экономики островов.
Сотрудничество с Индией
Валерий Лимаренко провел несколько продуктивных встреч и с индийскими партнерами. Среди них генконсул Индии Сай Мурали. Он ознакомился с особой экономической зоной на Курилах и перспективными проектами нефтегазового направления.
Консул также получил приглашение на Дальневосточный энергетический форум в сентябре.
Сай Мурали отметил, что готов к развитию отношений с Сахалинской областью и призвал инвесторов из Индии налаживать бизнес-связи с регионом.
Рыбная промышленность
Сахалин и Курилы богаты не только нефтью и газом, но и морепродуктами. Поэтому представители торгово-промышленной палаты посетили несколько провинций Китая, чтобы изучить самый большой в мире рынок Поднебесной и найти выходы на него для отечественных компаний.
В Сахалинской области во всю модернизируют сферу рыбодобычи, чтобы наладить сотрудничество с иностранными компаниями. Так, сейчас на Итурупе тестируют один из самых крупных рыбоперерабатывающих комплексов «Ясный». Его мощность переработки рассчитана на 430 тонн лосося и 600 тонн минтая в сутки. Завод может выдавать 350 тонн готовой продукции.
Логистический центр
Иностранным партнерам предложили поучаствовать в развитии морской инфраструктуры в регионе. В Поронайском районе построят грузовой порт, который сможет принимать до 14,5 млн тонн грузов в год. В планах модернизация Корсаковского порта. Эта работа станет частью формирования логистического хаба на островах.
Проекты региона заинтересовали Китай. Об этом говорит и возобновление прямых рейсов в Харбин, которые пользуются большим спросом.
Власти Сахалинской области уверены, что регион со своей уникальной природой может быть интересен для путешественников из Китая, что создаст дополнительные возможности для сотрудничества и развития туризма.
Итоги
Нельзя не отметить географическое преимущество Сахалинской области при сотрудничестве с азиатскими странами. А значит, регион сможет развивать взаимную торговлю.
Кроме того, прямое взаимодействие с иностранными партнерами откроет дополнительные возможности для привлечения инвестиций и развития туризма.
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