Предприятия и организации Южно-Сахалинска приглашают принять участие в шествии в честь Сабантуя
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Трудовые коллективы, национальные объединения и общественные организации города приглашают принять участие в торжественном шествии, которое традиционно откроет празднование "Сахалинского Сабантуя - 2023", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Оставить заявку об участии в шествии и узнать дополнительную информацию можно по телефонам: 472-988, 8 (914) 645-96-25.
Мероприятие состоится 29 июля в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. Организаторы праздника - Национально-культурная автономия татар Южно-Сахалинска при поддержке регионального правительства, администрации города и Ассамблеи народов Сахалинской области.
Гостей праздника ждет насыщенная культурно-развлекательная программа. С концертными номерами выступят национальный ансамбль "Дуслык", образцовый хореографический ансамбль "Сахалинские искорки", ансамбль казачьей песни "Держава", вокально-танцевальная группа "Ак Элечек", армянский танцевальный коллектив "НАЗАНИ", Ансамбль "Сплэш", солисты Евгений Смирнов и Алексей Прохоров, ансамбль национальной культуры "Сандугач" (г. Оха). Специальными гостями праздника станут артисты из Казани.
Всем желающим предложат посетить мастер-классы по приготовлению национальных блюд, поучаствовать в поединках татарской национальной борьбы корэш и других национальных играх. Также будут работать выставки народного творчества, инсталляция "Гостевой татарский дом".
Для самых маленьких горожан будет организована детская площадка со специальной конкурсно-игровой программой.
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