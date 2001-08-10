Предприятия и организации Южно-Сахалинска приглашают принять участие в шествии в честь Сабантуя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Трудовые коллективы, национальные объединения и общественные организации города приглашают принять участие в торжественном шествии, которое традиционно откроет празднование "Сахалинского Сабантуя - 2023", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Оставить заявку об участии в шествии и узнать дополнительную информацию можно по телефонам: 472-988, 8 (914) 645-96-25.

Мероприятие состоится 29 июля в парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. Организаторы праздника - Национально-культурная автономия татар Южно-Сахалинска при поддержке регионального правительства, администрации города и Ассамблеи народов Сахалинской области.

Гостей праздника ждет насыщенная культурно-развлекательная программа. С концертными номерами выступят национальный ансамбль "Дуслык", образцовый хореографический ансамбль "Сахалинские искорки", ансамбль казачьей песни "Держава", вокально-танцевальная группа "Ак Элечек", армянский танцевальный коллектив "НАЗАНИ", Ансамбль "Сплэш", солисты Евгений Смирнов и Алексей Прохоров, ансамбль национальной культуры "Сандугач" (г. Оха). Специальными гостями праздника станут артисты из Казани.

Всем желающим предложат посетить мастер-классы по приготовлению национальных блюд, поучаствовать в поединках татарской национальной борьбы корэш и других национальных играх. Также будут работать выставки народного творчества, инсталляция "Гостевой татарский дом".

Для самых маленьких горожан будет организована детская площадка со специальной конкурсно-игровой программой.