Единственный на Сахалине комбикормовый завод вдвое увеличил объемы производства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Комбикормовый цех «Маока», расположенный в Холмске, за первое полугодие в 2 раза увеличил объемы производства по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. К концу текущего года предприятие планирует произвести 16 тысяч тонн комбикорма, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.

ООО «Комбикормовый цех-Маока» работает с 2020 года и является крупным инвестиционным проектом, в реализацию которого вложено более 460 миллионов рублей. Предприятие производит несколько видов комбикормов – рассыпчатые, гранулированные и экструдированные для крупного рогатого скота, свиней и птицы. Все необходимые компоненты для производства закупаются на материке. Основа – зерно, которое поставляется из Приморского, Хабаровского, Алтайского краев, Амурской области и Новосибирской областей. В 2022 году завод произвел чуть более 7 тысяч тонн комбикорма. По итогу этого года цех планирует выпустить смесей больше чем в 2 раза.

– Мы планомерно наращиваем мощность. Если сравнить с первым годом работы, мы почти в 9 раз увеличили объемы производства. Начинали с 1800 тонн в год. Проектная мощность цеха составляет 27 тыс. тонн. Сейчас мы вышли где-то на 50-60 процентов проектной мощности. Также в планах увеличение мощностей по хранению сырья, ведь самое главное в контракте не произвести объем, а обеспечить непрерывный поток готовой продукции. Пока закупаемых компонентов хватает на 3-4 недели. С хранилищем этот срок увеличится до 2-3 месяцев, – рассказал генеральный директор предприятия Евгений И.

Продукция цеха поставляется как крупным сельхозпредприятиям и фермерам, так и владельцам личных подсобных хозяйств, которые выращивают сельскохозяйственных животных и птицу. Ежегодно предприятие участвует в отборе на поставку дотационного комбикорма для нужд ЛПХ. В этом году завод заключил соглашения с несколькими муниципальными образованиями, включая и отдаленные районы области, например, Курильский.

– Мы уже пару лет закупаем у цеха комбикорм. Сначала приобретали небольшие партии, чтобы посмотреть, подойдет ли он поголовью. Большой плюс для нас в том, что можно заказать корм по собственной рецептуре. Для свиней важно преобладание в корме большого показателя белка, чтобы они быстрее набирали вес. Соответственно, мы спокойно передаем рецепт «Маоке», а они нам – качественный, со всеми необходимыми для нас компонентами, комбикорм. По цене выходит также, а иногда и дешевле, чем закупать на материке, зависит от объема поставки, – отметила и.о. генерального директора АО «Мерси Агро Сахалин» Маргарита Михайловская.

Сегодня островной рынок комбикормов оценивается в объеме порядка 90 тыс. тонн в год с перспективой расширения емкости за счет активного развития животноводства и птицеводства в регионе. Завод покрывает около 9 процентов от общего потребления комбикорма островными сельхозпроизводителями. При выходе на проектную мощность доля увеличится до 30 процентов. Цех оснащен высокотехнологическим оборудованием от ведущих российских производителей. Кроме того, в этом году предприятие, чтобы снизить потери качества готовой продукции при перевозке, закупило два специализированных автомобиля, оснащенных цистернами-комбикормовозами.

Комбикормовый завод является постоянным получателем государственной поддержки со стороны областных властей.

– Предприятию возмещаются затраты на доставку зерна с материковой части страны. Это достаточна ощутимая поддержка, так как транспортная составляющая весомо влияет на себестоимость готовой продукции, то есть самого корма. В свою очередь комбикорма в себестоимости животноводческой продукции занимают до 70 процентов. Поэтому даже небольшое изменение цены комбикорма будет оказывать заметное влияние на экономическую эффективность предприятия и, соответственно, цену конечной продукции, – подчеркнул ведущий советник отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Игорь Худяков.

Отметим, вопрос продовольственного обеспечения островов находится на особом контроле губернатора Валерия Лимаренко. В Сахалинской области действует масштабная и беспрецедентная государственная поддержка агропромышленного комплекса по более чем 40 направлениям. Она разработана в рамках политики импортозамещения и наполняется всё новыми мероприятиями, чтобы обеспечить стабильное снабжение сахалинцев и курильчан собственными продуктами.