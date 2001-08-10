В Южно-Сахалинске продолжают шить для бойцов СВО
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице продолжается реализация проекта "Сопричастность", к которому регулярно подключаются образовательные учреждения, различные организации, волонтеры и неравнодушные южносахалинцы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, Сахалинский техникум сервиса совместно с объединением «Шьем для своих» изготовили очередную партию одежды и текстиля - 65 масхалатов, комплекты нательного белья, полотенца. Всё это передадут бойцам, находящимся в зоне СВО.
- При изготовлении масхалатов по рекомендациям «Боевого братства» использовалась специальная ткань, которую не фиксирует тепловизор. Стараемся все шить по сезону — у нас сформировалась уже большая команда сопричастных. Это студенты и мастера техникума сервиса, объединения «Сахалин. Шьем для наших» и «Вяжем для своих», «Боевое братство», фонд «Будущее вместе», фабрика «Вера», волонтеры. Все вносят свой вклад в общее дело — наши портные и закройщики отшивают тысячи единиц изделий. Обучающиеся парикмахерскому делу регулярно выезжают на полигоны, в госпитали — стригут бойцов, творческие ребята дают концерты, ученики поварского и кондитерского направления посещают реабилитационные центры, привозят гостинцы, - рассказал директор Сахалинского техникума сервиса, депутат городской Думы Денис Раздобреев.
Напомним, проект «Сопричастность» был инициирован сахалинским отделением партии «Единая Россия». В Южно-Сахалинске он реализуется при содействии местного отделения, секретарем которого является мэр города Сергей Надсадин. Присоединиться к акции могут все желающие. Список необходимых вещей и медикаментов можно найти в официальном телеграм-канале местного отделения партии «Единая Россия» https://t.me/er_uzhno.
Пункты гуманитарной помощи открыты в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1 и по ул. Дзержинского, 23 (каб.325), а также по ул. Больничной, 34. Получить подробную информацию о гуманитарной помощи и проекте «Сопричастность» можно на горячей линии 8-924-881-68-01 ежедневно с 9.00 до 19.00.
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