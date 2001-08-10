В Южно-Сахалинске продолжит преображаться улица Горького в районе ботанического сада
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел выездное совещание по вопросам дальнейшего благоустройства и улучшению архитектурного облика ул. Горького на участке от ботанического сада до ул. Пуркаева, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, работы по модернизации и благоустройству территории ботанического сада начались в сентябре 2022 года. Учреждение выиграло муниципальный грант в конкурсе проектов по формированию архитектурно-художественного облика Южно-Сахалинска. На сегодняшний день установлено новое ограждение в растительной тематике - гармонично вписавшееся в природный ландшафт и существенно изменившее облик ул. Горького.
В ходе выездного совещания с вице-мэрами Андреем Ковальчуком, Алексеем Римшей, руководителями профильных структур муниципалитета, Сергей Надсадин ознакомился с ходом работ на ул. Горького вблизи ботанического сада. Здесь продолжаются благоустройство входной группы, обустройство экологических троп и пешеходных дорожек на территории сада. С восточной стороны ул. Горького вдоль ограждения в этом году были разбиты новые клумбы, обновлен газон. Ранее здесь демонтировали опоры воздушных линий электропередач с обустройством подземных коммуникаций, что позволило значительно преобразить одну из центральных улиц города. Данный проект поддержан губернатором Валерием Лимаренко и правительством Сахалинской области.
- Наша задача - сделать ботанический сад и территорию южнее него новой зоной притяжения для горожан и гостей Южно-Сахалинска. Сегодня мы обсуждаем проект, который связал бы едиными архитектурными решениями сквер Ждакаева с восточной стороной ул. Горького в районе ботанического сада, а также альтернативной входной группой комплекса "Горный воздух", обустройство которой предполагается в данном районе. Для молодежи планируем разместить скейт-парк, для горожан - прогулочную зону. Сейчас мы рассматриваем различные архитектурно-планировочные решения, которые обязательно представим нашим горожанам, - подвел итоги выездного совещания Сергей Надсадин.
Как уточнил заместитель директора Департамента архитектуры и градостроительства Максим Ефанов, при разработке концепции необходимо учесть, что земельные участки находятся в разной собственности - федеральная, региональная, муниципальная. Будет проведена серия совещаний со всеми заинтересованными сторонами для выработки единой концепции. Работа в этой части города также сложная с точки зрения рельефа и увязки между собой различных функций существующих и будущих общественных пространств.
По задумке архитекторов с ул. Горького можно будет пройти через ботанический сад и биатлонный комплекс на территорию "Горного воздуха" и насладиться природным маршрутом, пролегающим через пешеходные дорожки дендрария. Единую архитектурную концепцию развития и благоустройства данного участка ул. Горького, который должен стать частью новых пешеходных и туристических маршрутов Южно-Сахалинска, планируют разработать в этом году.
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