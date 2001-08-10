На Сахалине неправильно припаркованные автомобили мешают вывозить мусор
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Водители мусоровозов регулярно сталкиваются с проблемой блокировки контейнерной площадки припаркованными автомобилями. Это является одной из самых распространённых причин несвоевременного вывоза отходов, рассказали ТИА "Острова" в АО "Управление по обращению с отходами".
Особенно остро этот вопрос стоит в Южно-Сахалинске. Неправильно припаркованные автомобили во дворах областного центра срывают график вывоза отходов десятки раз за месяц.
Жильцы домов зачастую ставят свои автомобили практически вплотную к контейнерным площадкам, а также паркуются на дворовых проездах таким образом, что мусоровозу не проехать по узкой полосе дороги. Это приводит к тому, что спецтранспорт уезжает, не выполнив свою работу по вывозу ТКО согласно графику, при этом контейнеры переполняются, что влечёт за собой недовольство жильцов.
- К сожалению, в таких случаях отходы в контейнере будут лежать до тех пор, пока нерадивый водитель, бросивший свой автомобиль у площадки, не найдет ему другое место, - прокомментировала начальник отдела организации и контроля перевозок АО "Управление по обращению с отходами" Надежда Бондаренко.
Отметим, по правилам благоустройства в г. Южно-Сахалинске запрещается стоянка транспортных средств в радиусе 5 метров от мест (площадок) накопления ТКО. Нарушителям грозит административная ответственность - штраф от 1500 рублей.
Региональный оператор призывает сахалинцев уважительно относиться к труду коммунальной службы и парковать свои автомобили таким образом, чтобы подъездные пути к контейнерной площадке оставались свободными для проезда и маневрирования спецтранспорта. Как показывает практика, своевременный вывоз ТКО - это ответственность не только АО "Управление по обращению с отходами", но и жильцов-автовладельцев придомовых территорий. От соблюдения правила парковки личного транспорта во дворах зависит как внешний вид города, так и качество жизни его жителей.
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