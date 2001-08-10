На кольцевом перекрестке улиц Ленина и Украинской в Южно-Сахалинске организуют двухполосное движение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре в ближайшее время начнутся работы по организации двухполосного движения на перекрестке улиц Ленина и Украинской, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Корректировка схемы организации дорожного движения вводится с целью повышения безопасности и увеличения пропускной способности кольцевой развязки. При благоприятных погодных условиях подрядная организация приступит к нанесению разметки в субботу, 15 июля и завершит работы к утру понедельника.
Как отметил заместитель директора Центра управления городской мобильностью Михаил Базанов, решение о внесении изменений в схему дорожного движения принято по результатам мониторинга дорожной ситуации и согласовано с ОГИБДД УМВД России по городу Южно-Сахалинску.
- Будет добавлена вторая полоса для движения транспортных средств с севера на юг по улице Ленина в прямом направлении, - объяснил Михаил Базанов. - эти корректировки помогут улучшить дорожную обстановку Вместе с тем специалисты продолжат изучать ситуацию с трафиком.
Участником дорожного движения просят учитывать информацию при планировании маршрутов, обращать внимание на дорожные знаки и требования дорожной разметки.
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