35 социальных магазинов реализуют продукты по сниженным ценам в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка еженедельно проверяют ассортимент в торговых объектах, которые имеют статус социального. Очередной мониторинг цен прошел в магазине сети "Народный" на проспекте Победы, 53А.

В торговых точках эконом-формата жители города и планировочных районов могут приобрести продукты с розничной наценкой не более 15%. В ассортимент товаров входят: хлеб, овощи и фрукты, молоко, макаронные изделия, крупы, чай, яйцо, мясо и др.

- Мониторинг показал, что в магазине "Народный" в полном объеме представлены все 43 наименования товаров, и предприниматель расширил список тремя единицами. Дополнительно введены в продажу: помидоры, второй вид молока, а также крупа. Добавлю, что на социальных товарах устанавливаются специальные ценники, в торговом зале должен быть стенд со свидетельством о присвоении магазину социального статуса, а также информация с ассортиментом, - отметила заместитель директора департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Елена Дачилова.

Отметим, в областном центре работают 35 социальных магазинов. Это востребованный формат у горожан. Развитие сети социальных магазинов - важное направление работы администрации Южно-Сахалинска. В муниципалитете действует ряд мер поддержки предпринимателей, которые ведут работу в эконом-сегменте. Так, бизнесу возмещают затраты на аренду помещений, а собственникам компенсируют затраты на коммунальные услуги. Итоги конкурса на предоставление финансовой помощи в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка подведут в конце июля.

Напомним, социальные магазины расположены, как в городе, так и в планировочных районах Хомутово, Ново-Александровске, Дальнее, Луговое, а также в Синегорске, Санаторном, Березняках. Работа по привлечению предпринимателей к взаимодействию в этом направлении ведется на постоянной основе.

Ознакомиться с перечнем социальных магазинов, работающих в муниципалитете, можно на официальном сайте администрации города.