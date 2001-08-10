Жителям Березняков предлагают высказать мнение о появлении в селе нового общественного пространства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается работа по благоустройству общественных пространств. Администрация города рассматривает вопросы появления новых объектов в селах и планировочных районах городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, обращения по обустройству места для отдыха и прогулок в этом году поступили от жителей Березняков в ходе встречи с мэром Южно-Сахалинска Сергеем Надсадиным. На территории села развивается частное жилищное строительство, набирает обороты газификация района. Здесь проживает много молодых семей. В этом году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" завершается капитальный ремонт улицы Зелёной - дорога в новом асфальтовом исполнении, выполнены работы по благоустройству и озеленению. Весной введен в эксплуатацию многоквартирный дом, куда в ближайшее время переедут 8 семей. И, конечно, не менее важное направление - это создание благоустроенный среды для отдыха жителей.

Глава города дал поручение профильным департаментам проработать этот вопрос. Среди предложений, которые поступали от жителей ранее - обустроить пешеходный бульвар вдоль улицы Зеленой, создать сквер на месте планируемого к сносу аварийного дома, организовать зону отдыха возле озера. Кроме того, жители высказывались о необходимости открытия на территории села торгового объекта. Все эти предложения будут приняты к рассмотрению муниципалитетом.

Также на официальном сайте администрации города сегодня стартовал опрос, пройдя который, жители могут высказаться за одну из поступивших инициатив, а также оставить свое предложение.

- На основании запроса жителей подготовим техническое задание и начнем разработку проектов обустройства территорий, - сказала заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Ирина Андросова.

Голосование на сайте муниципалитета продлится до 21 июля включительно. Чтобы пройти анкетирование, необходимо пройти по ссылке.