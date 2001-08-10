Более 21 миллиона молодых деревьев высадят на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Соглашение о реализации лесоклиматического проекта на территории островного региона подписали в правительстве Сахалинской области. О сотрудничестве в этой сфере договорились Федеральное агентство лесного хозяйства, агентство лесного и охотничьего хозяйства региона и ООО "Ванинский центр лесоводства", рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Согласно документу "Ванинский центр лесоводства" на шести тысячах гектаров Поронайского лесничества высадит более 21 миллиона сеянцев лиственницы. Компания уже много лет выращивает на своих площадях лесные культуры, занимается компенсационным лесовосстановлением на территории Дальневосточного федерального округа.

- Проект реализуется за счет средств инвестора. Это очень сложная и долгая работа, рассчитанная на 75 лет. Первые экономические результаты, связанные с продажей углеродных единиц, появятся через 4 года, - рассказал зампред регионального правительства Вячеслав Аленьков. - 100 гектаров засадят сеянцами уже осенью 2023 года. Работы начнутся в сентябре. Для этого на остров "Ванинский центр лесоводства" доставит первую партию одно - двулетних лиственниц. Это 350 тысяч растений, выращенных с закрытой корневой системой.

Высаживать молодые деревца будут на заболоченных территориях, свободных от леса - лиственница любит избыток влаги. Кроме того, хорошую приживаемость и быстрый рост посадок обеспечит и щадящая технология подготовки грунта, при которой легкая техника будет рыхлить верхний слой почвы, а сеянец высаживаться в мульчу.

- Задача лесоклиматического проекта - создать в регионе насаждения лиственницы, которые обеспечат поглощение парниковых газов, - прокомментировал подписание соглашения руководитель агентства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Роман Остапенко.

- Сажать деревья в рамках этого проекта будем до 2028 года. Затем необходимо за ними следить, ухаживать. Также в рамках дополнительного проекта мы планируем высаживать на Сахалине и другие растения, - отметил Вадим Москвичев, директор ООО "Ванинский центр лесоводства".

Напомним, с 1 сентября 2022 года на территории островной области проводится эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов. По некоторым оценкам, сахалинский лесоклиматический проект позволит нейтрализовать 3,1 миллиона тонн парниковых газов.

При стоимости 1 тысяча рублей за одну углеродную единицу капитализация проекта составит более миллиарда рублей к 2062 году. Проект полностью соответствуют критериям международных стандартов. Планируется его двойная аккредитация - на внутреннем и международном рынках (страны АТР). Первые свободные углеродные единицы планируется получить уже в 2025 году.

Подписанное сегодня трехстороннее соглашение будет действовать 15 лет с возможностью его последующего продления.