После укуса комара в теле жительницы Приморья поселился червь-паразит
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
35-летней жительнице Приморья удалили из шеи гельминта, личинки которого попали в организм через укус комара. Как выяснилось, данный случай - довольно-таки не редкость для региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Вести Приморье".
По информации редакции, дирофиляриоз - болезнь редкая и нетипичная для человека, но в Приморье регистрируется регулярно.
Если паразит попал в организм, то он будет жить в месте укуса, вызывая зуд и дискомфорт. В некоторых случаях гельминт может путешествовать по всему телу, порождая для носителя неприятные ощущения.
Извлекать червя необходимо в больнице, доверив тело профессионалам.
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