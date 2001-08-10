После укуса комара в теле жительницы Приморья поселился червь-паразит

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

35-летней жительнице Приморья удалили из шеи гельминта, личинки которого попали в организм через укус комара. Как выяснилось, данный случай - довольно-таки не редкость для региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Вести Приморье".

По информации редакции, дирофиляриоз - болезнь редкая и нетипичная для человека, но в Приморье регистрируется регулярно.

Если паразит попал в организм, то он будет жить в месте укуса, вызывая зуд и дискомфорт. В некоторых случаях гельминт может путешествовать по всему телу, порождая для носителя неприятные ощущения.

Извлекать червя необходимо в больнице, доверив тело профессионалам.