"Единая Россия" дала старт ежегодной акции "Собери ребёнка в школу"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ходе акции "Собери ребёнка в школу" детей из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детей-инвалидов обеспечат рюкзаки со школьными принадлежностями. Особое внимание уделят детям участников СВО и детям из новых регионов.
"В прошлом году помощь к 1 сентября получили около 200 тысяч школьников по всей стране. Помочь детям, подарить им праздничное настроение перед Днём знаний может каждый. "Единая Россия" организует в регионах более 4 тысяч специальных пунктов приёма школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, школьных рюкзаков, спортивного инвентаря. Узнать адрес пункта можно будет в региональном отделении партии или партийной приёмной. Также сбор всего необходимого пройдет в штабах общественной поддержки "Единой России"", - сообщила координатор партпроекта "Новая школа", первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алёна Аршинова.
Как отметил руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин, в новых регионах в прошлом году рюкзаки со всем необходимым получили более 40 тысяч школьников.
"В этом году мы также предоставим школьные наборы первоклассникам. Ребятам из малообеспеченных семей и многодетных. Получить их можно будет через сеть наших пунктов выдачи гуманитарной помощи, в исполкомах партии в новых регионах, а также в пунктах оказания помощи, которые "Единая Россия" открыла вместе с фондом "Ридовка Помогает!" в Северодонецке и Лисичанске. Жителям, которые не смогут самостоятельно получить рюкзаки со школьными принадлежностями, их доставят наши волонтёры", - рассказал Александр Сидякин.
Также Алёна Аршинова отметила, что депутаты от "Единой России" вместе с родителями проведут мониторинг готовности пришкольных территорий и спортплощадок к началу учебного года.
"В прошлом году в таких проверках приняли участие 12 тысяч родителей. Они лично оценили качество проведённых работ по текущему и капитальному ремонту зданий, школьных столовых, благоустройство школьных территорий - они проводятся по народной программе партии. Депутаты в школах встречаются с родителями, педагогами и решают, какую помощь надо оказать школам для подготовки к новому учебному году", - рассказала координатор партпроекта.
Отделения партии в новых регионах также будут помогать образовательным учреждениям с обеспечением учебниками и художественной литературой для библиотек, оборудованием и инвентарём для актовых и спортивных залов, а волонтёры примут участие в уборке и озеленении пришкольных территорий.
"Каждому ребенку хочется ощущать полноту счастья перед началом нового учебного года, но, к сожалению, не каждая семья может позволить себе купить лишнее. Поэтому, ежегодно, по инициативе партии "Единая Россия" в Сахалинской области мы проводим акцию благотворительности "Собери ребенка в школу". Она направлена на поддержку малообеспеченных и многодетных семей, а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. На площадках школ, учреждений дополнительного образования, крупных торговых центрах формируются пункты приема, куда люди могут принести все то, что пригодится ребенку в школе - это канцелярские принадлежности, одежда, обувь, творческие наборы. В прошлом году, благодаря неравнодушным гражданам, а также представителям бизнес-сообществ, удалось сформировать более 2 тысяч школьных комплектов, часть из которых была отправлена детям из подшефного Шахтёрска Донецкой Народной Республики. Считаю, очень важным проявлять заботу, гражданскую солидарность и взаимовыручку, особенно, если это касается наших детей", - Анастасия Киктева, министр образования Сахалинской области, региональный координатор партийного проекта "Новая школа".
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