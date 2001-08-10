Экспедиция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Компания «Роснефть» организовала крупномасштабную научно-исследовательскую экспедицию в северные моря. Ряд мероприятий в ходе экспедиции пройдут впервые за всю историю изучения севера России.

Группа ученых отправилась в путь из порта Петропавловска-Камчатского. Среди работ запланированы:

- исследование строения подводной породы в море Лаптевых;

- малоглубинное стратиграфическое бурение в Чукотском и Восточно-Сибирском морях.

Работы ведутся с борта бурового судна «Бавенит». По словам начальника экспедиции Сергея Гирвича, судно специально предназначено для работы в высоких широтах при низких температурах, штормовом ветре и в зонах, где не работают системы навигации.

- Судно оснащено передовыми технологиями российского производства, а также доукомплектовано системой навигационного позиционирования «Нэвис-5000», которая позволяет держать позицию для бурения скважин с точность до 10 сантиметров при спокойной воде и в пределах до 1-го метра при штормовых нагрузках до 3-х баллов, - добавил Гирвич.

Это 4-й полевой сезон стратиграфического проекта «Роснефти». Стартует он в Чукотском море, а завершится уже в конце года - в Баренцевом. Задача – добыть образцы шельфовых пород (керн) по которым позже ученые составят достоверную геологическую модель региона и уточнят прогнозы его насыщенности нефтью и газом. Ранее в ходе аналогичных научных экспедиций компании (идут с 2020 года) впервые в истории исследований российской Арктики был добыт керн Чукотского и Карского морей, а также моря Лаптевых. Изучение ценного каменного материала ведется силами негосударственного института развития «Иннопрактика» на базе геофаке Московского государственного университета.

Руководитель этой группы специалистов в компании «Иннопрактика» Роман Лукашев добавляет: «Перед нами стоит задача получить информацию о возрасте пород, что позволит верифицировать геологическую модель арктического региона. Это очень важно для планирования любых работ на Крайнем Севере».

- Создание достоверной геологической модели любого региона – это ключ к познанию недр, в том числе к обнаружению новых промышленных месторождений нефти и газа, - разъяснил заместитель директора Департамента геологоразведочных работ НК «Роснефть» Николай Малышев. - В итоге мы создаем достоверную геологическую модель региона.

В этом году участники научной экспедиции намерены вскрыть самые древние уровни разреза осадочного чехла Восточной Арктики. А в целом полевой сезон, как ожидают специалисты, будет для проекта самым продолжительным и насыщенным.