17:46, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Экспедиция "Роснефти" проведет уникальные исследования в морях Арктики
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Компания «Роснефть» организовала крупномасштабную научно-исследовательскую экспедицию в северные моря. Ряд мероприятий в ходе экспедиции пройдут впервые за всю историю изучения севера России.
Группа ученых отправилась в путь из порта Петропавловска-Камчатского. Среди работ запланированы:
- исследование строения подводной породы в море Лаптевых;
- малоглубинное стратиграфическое бурение в Чукотском и Восточно-Сибирском морях.
Работы ведутся с борта бурового судна «Бавенит». По словам начальника экспедиции Сергея Гирвича, судно специально предназначено для работы в высоких широтах при низких температурах, штормовом ветре и в зонах, где не работают системы навигации.
- Судно оснащено передовыми технологиями российского производства, а также доукомплектовано системой навигационного позиционирования «Нэвис-5000», которая позволяет держать позицию для бурения скважин с точность до 10 сантиметров при спокойной воде и в пределах до 1-го метра при штормовых нагрузках до 3-х баллов, - добавил Гирвич.
Это 4-й полевой сезон стратиграфического проекта «Роснефти». Стартует он в Чукотском море, а завершится уже в конце года - в Баренцевом. Задача – добыть образцы шельфовых пород (керн) по которым позже ученые составят достоверную геологическую модель региона и уточнят прогнозы его насыщенности нефтью и газом. Ранее в ходе аналогичных научных экспедиций компании (идут с 2020 года) впервые в истории исследований российской Арктики был добыт керн Чукотского и Карского морей, а также моря Лаптевых. Изучение ценного каменного материала ведется силами негосударственного института развития «Иннопрактика» на базе геофаке Московского государственного университета.
Руководитель этой группы специалистов в компании «Иннопрактика» Роман Лукашев добавляет: «Перед нами стоит задача получить информацию о возрасте пород, что позволит верифицировать геологическую модель арктического региона. Это очень важно для планирования любых работ на Крайнем Севере».
- Создание достоверной геологической модели любого региона – это ключ к познанию недр, в том числе к обнаружению новых промышленных месторождений нефти и газа, - разъяснил заместитель директора Департамента геологоразведочных работ НК «Роснефть» Николай Малышев. - В итоге мы создаем достоверную геологическую модель региона.
В этом году участники научной экспедиции намерены вскрыть самые древние уровни разреза осадочного чехла Восточной Арктики. А в целом полевой сезон, как ожидают специалисты, будет для проекта самым продолжительным и насыщенным.
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