Уют и красота: как в Сахалинской области превращают подъезды в произведения искусства
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине и Курилах стартовал масштабный проект по ремонту подъездов многоквартирных домов. До конца года в планах улучшить более четырех тысяч территорий. Валерий Лимаренко поручил привести в порядок все нуждающиеся в ремонте подъезды за два года. Для этого в регионе действует субсидия для управляющих организаций. Им возвращают 50% затрат на ремонт. К проекту подключилось и сами жильцы. Они создают в парадных настоящие произведения искусства, а некоторые даже приглашают для украшения стен профессиональных художников. Каждый месяц в районах выбирают лучший подъезд. А в конце года пройдет уже областной этап конкурса.
Образцовый подъезд
Ремонт подъезда и дворов проводят в рамках проекта «Забота.Защита.Уважение», который инициировал сам глава региона.
В этом году в порядок привели уже 1300 парадных. Большая часть из них — в областном центре. Также параллельно ведется преображение придомовых территорий и ремонт дорог вблизи домов.
Высокие темпы проведения работ взяли и муниципалитеты. Углегорском районе отремонтируют 220 подъездов, в Невельском — 114, в Анивском — 110, в Макарове — 70, в Смирных — 50.
Для улучшения вида подъезда УК белят и красят стены, двери, меняют перила и устанавливают почтовые ящики, а также занимаются монтированием кабель-каналов для проводов.
Сами жители подключились к ремонту и стараются сделать свои дома еще лучше. Они украшают лестничные площадки рисунками и живыми цветами в плошках.
Губернатор лично осматривает подъезды во время рабочих визитов в районы.
Креатив и мастерство
Теперь практически каждый подъезд обрел свое уникальное лицо благодаря креативности и мастерству жителей. Они разрисовывают лестничные площадки, превращая их в настоящие картинные галереи. Каждый месяц сахалинцы и курильчане подают более 50 заявок на конкурс «Подъезд образцового содержания». В июле из 54 участников выберут победителя уже в третий раз. Больше всего заявок традиционно подают в Поронайском районе.
По словам вице-мэра Поронайского муниципального образования Андрея Шенцова, благоустраивать подъезды в районе начали весной. Власти делают косметический ремонт парадных, а местный художник рисует картины на стенах. Но есть активные жильцы, которые самостоятельно украшают подъезды, а также территорию возле домов, благоустраивают клумбы.
В Корсаковском городском округе ремонт провели в 101 парадной. Это более трети от общего числа подъездов, которые планируется благоустроить. На конкурсе в июле соревнуются три площадки.
Одна из них находится на Приморском Бульваре, 6. По словам руководителя спортшколы «Флагман» Александра Антипина, здесь проживают его родственники, поэтому свой голос он отдал за него. В подъезде местная художница Мария Цветкова нарисовала вид со смотровой площадки на южный порт и стелу.
В Томаринском районе в порядок привели уже половину запланированных на этот год подъездов. Всего ремонт намечен в 53 домах.
Принять участие в конкурсе подъездов можно на портале «Острова.65». А в конце года 144 лучших места общественного пользования выйдут на региональный этап голосования. Их оценит специальная комиссия.
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