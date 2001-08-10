Семьи сахалинских бойцов СВО встретятся с психологами и юристом в фонде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Владимир Путин в апреле 2023 года подписал указ о создании фонда «Защитники Отечества». Основная задача организации — комплексное сопровождение ветеранов боевых действий и членов их семей. Как систему поддержки выстроили на Сахалине, рассказала руководитель отделения фонда Сабина Кушевская.

- Сабина, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чем занимается фонд "Защитники Отечества" и какие категории граждан могут к вам обратиться за помощью?

- Для начала я напомню, 3 апреля 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда "Защитника Отечества". Всего за два месяца была подготовлена инфраструктура для открытия фондов. Прошли обучение 3 тысячи социальных координаторов, которые закрепляются за семьями военнослужащих и членами семей погибших воинов. Основная работа фонда - это социальное комплексное адресное сопровождение ветеранов боевых действий, уволенных с военной службы и членов семей погибших героев. Хочу отметить важный момент: такие организации, как "Защитники Отечества", не создавались в истории России никогда - ни после Великой Отечественной войны, ни после Афганистана, ни после Чеченской кампании. Очень важно, что у нас по всей России, в 89 субъектах РФ, открыты филиалы фондов, и это помогает стирать границы при решении важных вопросов.

- Какие основные направления деятельности фонда вы можете отметить для Сахалина?

- У нас их три. Первое - это социальное направление. Мы оказываем консультативные услуги, при этом консультация по мерам поддержки и оформление мер поддержки у нас проходят в режиме одного окна. Мы помогаем людям в психологическом плане. У нас организована психолого-психотерапевтическая помощь участникам СВО, а также услуги по юридической помощи на базе фонда. Мы предоставляем услуги по социализации и интеграции участников специальной военной операции, услуги по обучению и трудоустройству участников, которые уже вернулись со специальной военной операции. А если мы говорим про медицинское направление, здесь фонд составляет перечень медицинских изделий, лекарств и технических средств реабилитации, которые не входят в федеральный перечень для того, чтобы обеспечить ветеранов боевых действий, уволенных с военной службы всем необходимым, включая и высокотехнологические протезы.

Если этого требует необходимость, мы содействуем в получении санаторно-курортного лечения. Также у нас есть взаимодействие с госпиталями и поликлиниками для того, чтобы помогать членам семей ветеранов боевых действий проходить оперативное лечение. Также фонд содействует в получении паллиативной помощи и помощи на дому участником специальной военной операции. Большое внимание уделяется блоку общественных проектов. Фонд организует мероприятия, направленные на прославление подвигов наших воинов, сохранение памяти павших героев. Также мы ведем работу в направлении патриотического воспитания и вовлечения ветеранов боевых действий в паралимпийские виды спорта и в культурно-досуговую деятельность. Проводим работу и с членами их семей.

- Кто может обратиться в ваш фонд?

- Все граждане, которые вправе рассчитывать на нашу помощь согласно уставу и по указу президента. Это ветераны боевых действий, уволенные с военной службы. Это военнослужащие, проходившие службу в вооруженных силах ДНР и народной милиции ЛНР, уволенные с военной службы и члены семей погибших бойцов. Но мы охватываем гораздо большую часть аудитории, помимо участников СВО. Это и действующие военнослужащие, мобилизованные, добровольцы, представители частных военных компаний, ветераны боевых действий Афганистана и Чеченской кампании, и члены семей всех этих граждан. Мы действительно благодарны каждому обратившемуся в фонд за то доверие, с которым они приходят к нам, обращаясь со своими вопросами. Мы погружаемся в решение действительно тяжелых ситуаций, помогая в этом случае обратившимся. И параллельно мы совершенствуем собственную работу, прорабатывая определенные алгоритмы для решения повторных кейсов.

- Расскажите, пожалуйста, о режиме одного окна подробнее.

- У нас в фонде есть штатные сотрудники. Это социальные координаторы, которые закрепляются за ветеранами боевых действий, членами семей погибших, а также прикомандированные сотрудники профильных ведомств и организаций. В фонде работают представители многофункционального центра социального пенсионного фонда Российской Федерации, центра социальной поддержки. То есть все необходимые меры и выплаты вы можете оформить в нашем фонде. Также у нас работают детский и взрослый психологи, юрист, представители центра занятости. Оперативно оказывают помощь министерство юстиции, министерство здравоохранения, органы ЗАГС. Мы благодарим за помощь представителей войсковой части, военкомата и военного госпиталя на Сахалине, которые также оперативно решают проблемы наших обратившихся за помощью подопечных.