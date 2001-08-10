Современный дом культуры в Новотроицком откроет свои двери в этом году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ранее в селе не было оборудованного здания для учреждения культуры: сельский ДК располагался в приспособленных помещениях детского сада, а сейчас временно ютится в квартире одной из новостроек. К концу 2023 года жители получат просторный дом культуры с концертным залом, библиотекой, студиями хореографии и звукозаписи. Объект находится в высокой степени готовности, строители уже выполняют внутреннюю отделку помещений, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
Само здание будет полностью готово в августе. Параллельно в дом культуры закупают необходимое оборудование - световое, библиотечное, стеллажи, компьютерную и оргтехнику.
- Это тот объект, который, действительно, ждут жители. ДК вместит в себя прекрасный зал со сценой, в котором возможно проводить любые мероприятия. Здесь также появится современная библиотека, - рассказал региональный министр строительства Алексей Колеватых.
В просторном здании разместятся читальный зал и абонемент библиотеки, помещения для тренажерного зала, игровые, артистические, костюмерные, а также студии хореографии и звукозаписи. Главным украшением станет актовый зал на 290 зрителей. Дом культуры будет приспособлен и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Рядом с будущим домом культуры уже облагорожен грушевый сад, проложены дорожки для прогулок, установлены лавочки для отдыха.
Как пояснил глава областного минстроя, первая подрядная организация не смогла завершить стройку, контракт с ней расторгли. Анивская администрация заключила новый контракт на завершение начатых работ. Кроме того, была усилена гидроизоляция подвала здания.
Строительство объекта находится на контроле в правительстве Сахалинской области. После ввода объекта в эксплуатацию на подрядчика возлагаются гарантийные обязательства сроком на 5 лет, в рамках которых он обязан устранять недостатки, если они возникнут.
Отметим, что строительство ДК в Новотроицком ведется в рамках национального проекта "Культура", инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
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