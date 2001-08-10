Мэрия Южно-Сахалинска держит на контроле прохождение циклона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре приведены в готовность аварийно-восстановительные бригады дорожных и коммунальных служб. Департамент городского хозяйства в постоянном режиме мониторит ситуацию в Южно-Сахалинске, планировочных районах и селах городского округа. Ситуация с прохождением циклона находится на контроле мэра Сергея Надсадина, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Силы и средства городских служб подготовлены к ликвидации возможных последствий глубокого циклона, который действует на территории муниципального округа 12 и 13 июля и сопровождается обильными осадками. По данным УГМС, на 8.00 13 июля выпало 54 мм осадков, т.е. примерно 63 % от месячной нормы.
- Это достаточно обильные осадки за короткий промежуток времени. На данный момент фиксируем подъем уровня рек в пределах от 50-70 см. Все изменения фиксируются и контролируются постоянно. По данным на 13.00 серьезных нарушений не обнаружено. Вместе с тем, каждый сигнал оперативно берется в работу, - комментирует директор МКУ "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Южно-Сахалинска" Александр Поликарпов. Окончание циклона ожидается вечером 13 июля.
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поручил курирующему вице-мэру и дорожным службам промониторить все проблемные участки дорог, где есть риск подтопления. Специалисты выведут технику и людей для оперативного реагирования на экстренные ситуации на дорогах. В ночь будет работать дежурная бригада. Диспетчерская завода им. Федотова готова оперативно принимать звонки от жителей по телефонам: 739-200, 8-914-757-40-45.
Все силы и средства предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций городской подсистемы переведены в режим повышенной готовности. При возникновении подтоплений и других аварийных ситуаций жители могут обратиться на номер единой диспетчерской службы - 112.
Сообщить о проблеме или оставить сигналы можно в социальных сетях главы города и администрации города. Все обращения будут приняты в работу.
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