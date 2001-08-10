Туристы больше не скупают массово туры на Камчатку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Путешественники стали меньше бронировать туры на Камчатку. Завораживающие красоты полуостров в этом летнем сезоне, возможно, увидит меньшее количество гостей, чем, например, в прошлом, передает телеканал "41 Регион".

Одна из главных причин - высокая стоимость отдыха. Не для кого не секрет, что поездка в регион по карману далеко не всем. Поэтому многие тысячу раз думают перед тем, как решиться покорять вулканы или купаться в термальных источниках.

Ранее на одном из совещаний в краевом правительстве данную проблему подняла директор компании "Камчатинтур" Ирина Седова. Она отметила, что в этом году жители России купили меньше туров на полуостров, чем обычно. Так, если в 2022-м почти все летние даты были заняты ещё в конце апреля, то набор на август 2023-го идёт до сих пор. Печальную тенденцию подтверждают и другие представители сферы туризма, одной из важнейших для Камчатки.

"Если судить именно по нашей компании, то у нас количество туристов не меньше, чем в прошлом году. Но стоит отметить, что нам пришлось приложить больше усилий для удержания прошлогоднего темпа. При этом я общаюсь со своими коллегами, и они действительно говорят, что у них заявки в среднем на 30% меньше - это и в группах, и в заездах в гостиницы. Мне кажется, что некоторое уменьшение турпотока есть. Это связано и со стоимостью турпродукта - тут два момента: растет себестоимость услуги, и многие владельцы компаний и гостиниц предполагают, что будет большой спрос и завышают ценники", - рассказал основатель Kamchatka Freeride Community, гид Кирилл Серёгин.

По мнению Кирилла Серёгина, одна из причин спада турпотока - появление большого количества организаторов на полуострове. Из-за множества предложений некоторые компании региона могут ощущать отток клиентов.

Один из возможных вариантов ответа на вопрос: "Где туристы?" кроется в программе кэшбека. Ещё в прошлом году россияне могли вернуть 20 процентов от стоимости заказанного тура. Для огромного количества путешественников эта сумма значительна, особенно учитывая дороговизну поездки, но в 2023-м данная программа уже не работает. Плюс ко всему, в 2022-м уехать за границу было проблематично, что повышало интерес к внутреннему туризму.

Путь до Камчатки трудно назвать лёгким: высокая стоимость билетов, многочасовой перелёт и, пусть развивающаяся, но не полноценная туристическая инфраструктура. Именно эти факторы в первую очередь отталкивают многих соотечественников, которые мечтали бы хоть раз в жизни увидеть уникальную природу, будь условия хотя бы немного получше.

По мнению представителей туриндустрии региона, местным властям стоит поддерживать любые бонусные программы для гостей. Будь то уже ставший традиционным кэшбек, или какие-то другие инициативы - каждая из них хоть немного, но приблизит показатели турпотока к уровню допандемийного 2019 года. Пока что на полуостров приезжают гости, чьи сердца покорила Камчатка.

Но захотят ли они вернуться - остаётся большим вопросом.