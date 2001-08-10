Тихоокеанское
информационное агентство
14 Июля 2023
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На улице Тихоокеанской в Южно-Сахалинске закроют сквозной проезд в районе дс "Одуванчик"
12:20, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На улице Тихоокеанской в Южно-Сахалинске закроют сквозной проезд в районе дс "Одуванчик"

На улице Тихоокеанской в Южно-Сахалинске закроют сквозной проезд в районе дс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На улице Тихоокеанской в Южно-Сахалинске закроют сквозной проезд в районе дс "Одуванчик". Ограничения будут действовать с 09.00 14 июля до 18.00 16 июля, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Они связаны с предстоящим проведением аварийно-восстановительных работ на теплотрассе в районе строения № 30 по ул. Тихоокеанской - детский сад "Одуванчик".

Объезд ремонтируемого участка возможен по улицам Комсомольской и Академической, а также по пр. Мира.

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