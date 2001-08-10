Тихоокеанское
информационное агентство
14 Июля 2023
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12:02, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую горбушу

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую горбушу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей и гостей островной столицы 14 июля приглашают приобрести свежую горбушу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Продажа рыбы будет осуществляться с 11.00 до 16.00 на ярмарочной площадке около Дома торговли (пр. Мира, 106А).

Торговля идет в рамках реализации проекта правительства Сахалинской области "Региональный продукт "Обеспечение населения охлажденной, свежевыловленной рыбой".

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