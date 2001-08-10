На Сахалине впервые проводится комплексный мониторинг карантинного состояния теплиц с томатами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Приморье и на Сахалине впервые проводится комплексный мониторинг карантинного фитосанитарного состояния теплиц, где выращиваются томаты, рассказали ТИА "Острова" в Россельхознадзоре.
Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора в рамках мониторинга карантинного фитосанитарного состояния территории Российской Федерации проведены обследования 77 теплиц, где выращиваются томаты. В общей сложности обследования проведены на площади 20 га.
Управлением Россельхознадзора обследована почти треть тепличных хозяйств, которые занимаются выращиванием томатов в Приморье и на Сахалине. В частности, в Приморье проведены обследования 64 теплиц площадью 13,4 га (всего в крае их 180), на Сахалине обследовано 13 теплиц площадью 6,6 га (в области 32 тепличных хозяйства по выращиванию томатов).
В ходе проведения мониторинга в теплицах устанавливаются ловушки на южноамериканскую томатную моль, а также клеевые ловушки на комплекс карантинных вредителей закрытого грунта.
Управлением Россельхознадзора в теплицах Приморья и Сахалина отобран 121 образец частей растений для проведения вирусологических исследований подведомственными Россельхознадзору ФГБУ – Приморской межобластной ветеринарной лабораторией и Приморским филиалом ФГБУ «Всероссийского центра карантина растений».
Отметим, Россельхознадзором усилен контроль за карантинным фитосанитарным состоянием теплиц с посадками томатов в связи с неоднократными случаями выявления карантинных вирусных болезней томатов в продукции из КНР. С начала этого года в томатах из КНР было установлено пять случаев выявления вирусных заболеваний (вирусы коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus) и пятнистого увядания томата (Tomato spotted wilt virus).
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