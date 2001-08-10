09:19, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Совсем скоро ключи от новых квартир в посёлке Березники, в доме по ул. Зеленая,10, получат жители из аварийного дома
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сенатор от Сахалина Андрей Хапочкин вместе с замминистра строительства региона Кириллом Призовым проверили ход реализации в регионе госпрограммы по переселению жителей из аварийного и ветхого жилья.
Встретились с одним из будущих новоселов который поведал, что всем доволен, все нравится, все сделано на совесть: ремонт под ключ, отопление на газе, во дворе - новые детские площадки и спортивный городок. Одно замечание, чтобы на будущее строители сразу - в одном стиле - стеклили балконы, об этом рассказал ТИА ОСТРОВА Андрей Хапочкин.
Всего же в этом году по программе переселения из аварийного и ветхого жилья наши строители построят 117 тысяч квадратных метров нового жилья: в новые квартиры переедут почти 5 тысяч сахалинцев и курильчан.
В целом в строительной отрасли в этом году на Сахалине и Курилах планируют построить более 500 тысяч квадратных метров жилья.
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