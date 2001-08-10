В ночь на 13 июля в Южно-Сахалинске ожидается сильный дождь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ "Сахалинское УГМС", в областном центре ожидается 15-29 мм осадков, местами очень сильные - 30 мм и более за 12 часов.

Утром и днем 13 июля возможны резкие подъемы уровней воды на реках на 50-100см.

Напомним, при возникновении любых чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону 112.