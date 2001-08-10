Жители Березняков готовятся к заселению в новые квартиры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В селе Березняки готовятся к заселению дома по ул. Зеленая, 8, предназначенного для граждан, проживающих в аварийном доме барачного типа. Процедура переселения осуществляется в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Нацпроект "Жилье и городская среда" разработан Минстроем России во исполнение указов президента Российской Федерации Владимира Путина в 2018 году, и включает несколько направлений - одно из них "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".
Напомним, дом на 8 квартир по ул. Зеленая, 8 в Березняках построен по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, введен в эксплуатацию весной 2023 года. Сейчас завершается оформление квартир в муниципальную собственность и урегулируются юридические моменты с жильцами. Примечательно, что в новострой переедут жители соседнего дома по адресу Зеленая, 10. Дом барачного типа был построен 1965 году и признан аварийным в марте 2020 года. Расселению подлежат 333,8 квадратных метров жилья, при этом общая площадь квартир в новострое больше - 399,6 кв.м.
В числе тех, кто совсем скоро получит ключи и сможет начать переезд семья Дениса Капитанова, сегодня будущий владелец осмотрел свое жилье. Квартиры для переселенцев также проинспектировал сенатор в Совете Федерации от Сахалинской области Андрей Хапочкин.
- Мы живем в этом доме очень давно, он деревянный, у нас не было нормальной ванной комнаты. Своими силами как могли поддерживали жилье в пригодном состоянии, делали ремонт. Сейчас уже условия некомфортные, мы вынуждены были временно разместиться у родственников и с нетерпением ждем новоселья, - поделился Денис Капитанов. - От новой квартиры я в полном восторге: светлая, просторная, сделан ремонт, натяжные потолки, пожарная сигнализация, горячая вода. Я не знаю, где еще существуют такие программы, чтобы жителям давали новое жилье бесплатно. Особенно меня радует, что мы остаемся в том же районе, я здесь очень много лет прожил и люблю это место.
Отметим, работа по переселению жителей из ветхого и аварийного жилья - одно из приоритетных направлений администрации Южно-Сахалинска и мэра Сергея Надсадина. Программа реализуется при поддержке губернатора Валерия Лимаренко и правительства региона. В этом году в планах муниципалитета расселить 7140 квадратных метров жилья.
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